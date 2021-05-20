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7723 Blueberry Hill Lane

arlingtonrealtyinc.com
 1 day ago

Cover picture for the articlePOPULAR "CLASSIC" MODEL GARAGE TOWNHOME WITH GLEAMING HARDWOOD FLOORS IN THE LIVING & DINING ROOMS. BRAND NEW GRANITE CONTER TOPS * NEWER HVAC AND HOT WATER HEATER, NEWER ROOF * BEAUTIFUL CERAMIC TILE IN THE KITCHEN, FOYER, & POWDER ROOM. SUPER MASTER SUITE W/ CATHEDRAL CEILINGS, SUPER BATH, & A WALK IN CLOSET. FINISHED WALK OUT LOWER LEVEL. BRAND NEW NEUTRAL CARPET & PAINT THROUGHOUT. BACKS TO OPEN SPACE * WALK TO POOL, TENNIS COURTS AND TOT LOT * TERRIFIC COMMUTER LOCATION * REC FEE $278 ANNUALLY.

www.arlingtonrealtyinc.com
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Gorgeous townhome in sought-after Warwick Village! Not a surface has been untouched in this 4 legal bedroom, 2 full bath home as it has been completely renovated within the last 5 years. Enter into the foyer and immediately take in the wide open layout with exposed brick wall. The kitchen has been completely updated with beautiful, tall cabinetry, dark countertops and stainless appliances. Entertain in the open space of the living room or out off the deck during those perfect Summer nights. The private yard backs to a park allowing more privacy and lush greenery. The warm brick wall leads you all the way upstairs where you+GGll find 3 bedrooms with solid natural wood doors and sliding closets that are fully outfitted to maximize storage. A hall bath with upgraded vanity and chic tiled shower walls rounds out this floor. Walk down the floating wood steps where a primary bedroom and spa retreat awaits! This room has been transformed to a owner+GGs suite with heated tile floors, jetted tub, huge primary en-suite bathroom with a modern vanity and tiled shower. Don+GGt miss the spacious and custom walk-in closet with an adjacent storage/utility closet. Everything is like new in this home and ready for move-in! Ideally located near the Alexandria pool, 252 Burgess is close to everything in Del Ray, shopping, restaurants, Farmer+GGs Market, and has an easy commute to Rt 1, 395, the airport, DC and much more!
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Priced to sell! Beautiful well-maintained three (3) bedroom, two full and two half bathroom Lorton home with several recent updates: 2021: Freshly painted front entrance and interior walls, new quartz counters, and sink, new decking boards and top rails, newly stained deck and fence. 2020: New entry tile floor. 2018-2019 Replaced roof, all bath toilets/commodes. 2019: Replaced bathroom vanities, faucets, mirrors,lights. 2016 new carpet (stairs 2016). Newer water heater, stacked washer and dryer, stainless steel appliances and HVAC.
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