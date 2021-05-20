34 New Myrtle Beach Arrests: Horry County Mugshots
Myrtle Beach, SC
The J. Reuben Long Detention Center currently has 565 inmates. 484 Male and 81 Female
An arrest is not a conviction. All parties are presumed innocent until proven guilty.
CASSIDY, SHERRY ANN
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD
COMPTON, DAVID WYNN
SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE -HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE
CREECH, MOLLY SHEA
RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR- NORTH MYRTLE BEACH PD
DOMINGUEZ, MAURICIO ROSALES
FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS (3 charges),
FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS- SOUTH CAROLINA HIGHWAY PATROL
HALE, SHAWN LEE
BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED-CONWAY PD
HEMINGWAY, RICKYIA DONTRELL
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V- HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE
HOOKER, CHRISTOPHER WILLIAM
MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD, AND SCH II (COCAINE)- MYRTLE BEACH PD
JOHNSON, DOMONIC MICHAEL
FUGITIVE
NO DRIVERS LICENSE
OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE
Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty;
Threatening an Official in Performance of Duty;
Giving False Name and Address- MYRTLE BEACH PD
JOHNSON, SHYHEEM DEVON
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK OR CRACK COCAINE
DRIVING WITHOUT A LICENSE - MYRTLE BEACH PD
LARA VILLEGAS, ISRAEL
CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR (UNDER16)SECOND DEGREE- HORRY COUNTY PD
LOWERY, RODNEY EMANUEL
FAILURE TO PAY GENERAL SESSIONS FINE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL- CONWAY PD
RAZO, HEIDY REYES
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD
SACOR-SACALXOT, CESAR
CRIMINAL SEXUAL CONDUCT- HORRY COUNTY PD
THRIFT, GARY JASON
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE- HORRY COUNTY PD
WILSON, NYKEMA CHANTEL
UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE,
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V- MYRTLE BEACH PD
FUNNYE, FRED ALFORD
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- MYRTLE BEACH PD
GASTON, WILLIAM ANTHONY
ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE- HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE
GWILLIM, HALEY MICHELLE
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD
HALLICK, STEPHEN JOHN
PWID HEROIN- HORRY COUNTY PD
HARRIS, JEREMIAH JAMES
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RECKLESS DRIVING
DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI
HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY- HORRY COUNTY PD
HINES, KAMIYA LEIGH
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD
HOWARD, JERRAD CHASE
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD
RODRIGUEZ, JOSHUA
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE - HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE
SANDERS, KENESHA JACE
Ordinance / Resisting Arrest;
Interference with Official in the Performance of Duty;
Threatening an Official in Performance of Duty;
Giving False Name and Address
FAILURE TO APPEAR- MYRTLE BEACH PD
SAVAGE, GRAYSON STERLING
UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE
MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK OR CRACK COCAINE,
MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V- CONWAY PD
YASMINE, JEFFREY ONEAL
UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V
FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE- MYRTLE BEACH PD
ZAMBRANO, MICHAEL ANTHONY
UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL- CONWAY PD
HEARNS, AMANDA KELLY
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD
MITCHELL, BRANDON OBRIAN
ATTEMPTED MURDER- HORRY COUNTY PD
RICHARDSON, TERRANCE DAMONT
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE- HORRY COUNTY PD
ROBINSON, CHRISTOPHER MICHAEL
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD
VALENTI, VINCENZO
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE- HORRY COUNTY PD
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