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34 New Myrtle Beach Arrests: Horry County Mugshots

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https://img.particlenews.com/image.php?url=2ApWvG_0a5rYRW100

Myrtle Beach, SC

The J. Reuben Long Detention Center currently has 565 inmates. 484 Male and 81 Female

An arrest is not a conviction. All parties are presumed innocent until proven guilty.

https://img.particlenews.com/image.php?url=2UqWGj_0a5rYRW100

CASSIDY, SHERRY ANN

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=1vyOAl_0a5rYRW100

COMPTON, DAVID WYNN

SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR - THIRD DEGREE -HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE

https://img.particlenews.com/image.php?url=0BsHU0_0a5rYRW100

CREECH, MOLLY SHEA

RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000

BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR- NORTH MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=4QRWdD_0a5rYRW100

DOMINGUEZ, MAURICIO ROSALES

FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS (3 charges),

FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS- SOUTH CAROLINA HIGHWAY PATROL

https://img.particlenews.com/image.php?url=1iBIlh_0a5rYRW100

HALE, SHAWN LEE

BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED-CONWAY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=2WvLSQ_0a5rYRW100

HEMINGWAY, RICKYIA DONTRELL

POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V- HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE

https://img.particlenews.com/image.php?url=1NVYEK_0a5rYRW100

HOOKER, CHRISTOPHER WILLIAM

MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD, AND SCH II (COCAINE)- MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=3fItl8_0a5rYRW100

JOHNSON, DOMONIC MICHAEL

FUGITIVE

NO DRIVERS LICENSE

OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE

OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE

Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty;

Threatening an Official in Performance of Duty;

Giving False Name and Address- MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=1BZhZq_0a5rYRW100

JOHNSON, SHYHEEM DEVON

POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE

MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK OR CRACK COCAINE

DRIVING WITHOUT A LICENSE - MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=2HI2t4_0a5rYRW100

LARA VILLEGAS, ISRAEL

CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR (UNDER16)SECOND DEGREE- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=3jTGNC_0a5rYRW100

LOWERY, RODNEY EMANUEL

FAILURE TO PAY GENERAL SESSIONS FINE

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE

UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL- CONWAY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=4F2E9w_0a5rYRW100

RAZO, HEIDY REYES

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=4BmYBX_0a5rYRW100

SACOR-SACALXOT, CESAR

CRIMINAL SEXUAL CONDUCT- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=0gYA8P_0a5rYRW100

THRIFT, GARY JASON

DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=4UxtJS_0a5rYRW100

WILSON, NYKEMA CHANTEL

UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL

SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL

MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE,

POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V- MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=1noovT_0a5rYRW100

FUNNYE, FRED ALFORD

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- MYRTLE BEACH PD

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GASTON, WILLIAM ANTHONY

ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE- HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE

https://img.particlenews.com/image.php?url=1tHOmh_0a5rYRW100

GWILLIM, HALEY MICHELLE

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=2ja8VB_0a5rYRW100

HALLICK, STEPHEN JOHN

PWID HEROIN- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=2128Qy_0a5rYRW100

HARRIS, JEREMIAH JAMES

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE

RECKLESS DRIVING

DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI

HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=42S7vn_0a5rYRW100

HINES, KAMIYA LEIGH

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=33WHQ1_0a5rYRW100

HOWARD, JERRAD CHASE

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=3mzdXD_0a5rYRW100

RODRIGUEZ, JOSHUA

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE - HORRY COUNTY SHERIFF'S OFFICE

https://img.particlenews.com/image.php?url=0RQLIY_0a5rYRW100

SANDERS, KENESHA JACE

Ordinance / Resisting Arrest;

Interference with Official in the Performance of Duty;

Threatening an Official in Performance of Duty;

Giving False Name and Address

FAILURE TO APPEAR- MYRTLE BEACH PD

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SAVAGE, GRAYSON STERLING

UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL

HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE

MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK OR CRACK COCAINE,

MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID

POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V- CONWAY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=45U7uC_0a5rYRW100

YASMINE, JEFFREY ONEAL

UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL

POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V

FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE- MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=2Gx2Ow_0a5rYRW100

ZAMBRANO, MICHAEL ANTHONY

UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL

SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL- CONWAY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=4MN2g1_0a5rYRW100

HEARNS, AMANDA KELLY

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- NORTH MYRTLE BEACH PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=16RCsM_0a5rYRW100

MITCHELL, BRANDON OBRIAN

ATTEMPTED MURDER- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=05OXWz_0a5rYRW100

RICHARDSON, TERRANCE DAMONT

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=1eDL8q_0a5rYRW100

ROBINSON, CHRISTOPHER MICHAEL

DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE- HORRY COUNTY PD

https://img.particlenews.com/image.php?url=3eSa9p_0a5rYRW100

VALENTI, VINCENZO

DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE- HORRY COUNTY PD

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#Dui#Domestic Violence#Mugshots#County Sheriff#Highway Patrol#Cocaine#Cassidy#Sherry Ann#Myrtle Beach Pd Compton#Myrtle Beach Pd Dominguez#Pumps#Lsd#Nykema Chantel#Degree Myrtle Beach#Dui Hit Run#Myrtle Beach Pd Howard#Jerrad Chase#Myrtle Beach Pd Rodriguez#Kenesha Jace Ordinance#Myrtle Beach Pd Savage
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