BC-Chart Evangeline Downs-6-Add

6th-$14,000, , 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Five and One Half Furlongs, Dirt, Cloudy. Fractional/Final Time: 22.110, 45.500, 58.020, 00.000, 00.000, 1:04.460. Winner: CH M, 7, by Greeley's Galaxy-Stang Thirtysix. Scratched: Maddie's Music. Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;3/8;Strch;Fin;Jockey;Win;Pl.;Sh.;Odds. Galaxy Thirtysix;117;1;5;4-½;3-hd;3-3;1-¾;J. Stokes;11.20;5.40;3.20;4.60. Miss Ocean Express;117;5;4;5-2½;5-4;2-½;2-hd;G. Melancon;5.60;2.20;4.60. Dueforadate;120;6;3;1-hd;1-1½;1-1;3-2¾;A. Broussard;2.80;2.20. Catcake;117;3;1;3-1;4-hd;4-4;4-4;D. Saenz;1.60. D'wild Baroness;117;4;6;6;6;5-1;5-7½;P. Ramirez;30.90. Cool...