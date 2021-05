BC-Chart Evangeline Downs-6-Add

6th-$34,000, Allowance, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, One Mile and One Sixteenth, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 24.430, 48.600, 1:13.620, 1:39.460, 00.000, 1:46.220. Trainer: Austin Gustafson. Winner: DK B/ F, 4, by Archarcharch-Fine Defined. Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;1/2;3/4;Strch;Fin;Jockey;Win;Pl.;Sh.;Odds. Clay's Moon Stone;123;1;1;5;4-½;4-2½;1-2½;1-7½;D. Cabrera;4.80;2.60;2.10;1.40. Shastaloo;120;3;5;3-1½;3-1½;1-hd;2-½;2-no;R. Vazquez;2.40;2.10;1.40. San Destin;123;5;4;4-½;5;5;5;3-hd;R. Eramia;2.10;4.10. Tiz One Fee;123;4;2;1-hd;2-½;2-hd;3-3;4-3;R. Gutierrez;9.80. Darpa;123;2;3;2-½;1-½;3-½;4-3;5;G. Pivaral;7.70.