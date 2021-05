BC-Chart Emerald Downs-2-Add

2nd-$20,350, Maiden Special Weight, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Five and One Half Furlongs, Dirt, Cloudy. Fractional/Final Time: 22.200, 45.100, 56.980, 00.000, 00.000, 1:03.420. Trainer: Cliff Balcom. Winner: CH F, 3, by Coast Guard-Tango Twist. Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;3/8;Strch;Fin;Jockey;Win;Pl.;Sh.;Odds. Frisco Frills;120;6;1;1-2;1-3;1-5;1-2½;J. Couton;3.60;2.20;2.10;0.80. Blazingbellablu;120;1;5;2-½;2-½;2-3;2-¾;A. Cruz;3.20;2.80;2.20. Only Danielle;120;3;6;6;5-2½;3-2½;3-9;C. Figueroa;4.40;27.00. Suddenly Winning;123;2;3;3-1;3-2½;4-5;4-8¾;K. Radke;12.40. Oreo's Dream;120;4;4;4-1;4-3½;5-3½;5-5¾;J....