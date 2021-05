BC-Chart Evangeline Downs-3-Add

3rd-$13,000, Claiming, 3-Year-Olds & Up , Five Furlongs, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 22.790, 45.990, 00.000, 00.000, 00.000, 58.690. Top Brass;124;4;4;4-½;3-hd;3-1;1-nk;S. Elliott;3.10. Reach the Circle;124;1;1;1-hd;1-hd;1-2;2-hd;D. Cabrera;1.50. When I Do;120;2;3;3-hd;4-2½;4-4;3-3;E. Valdez-Jiminez;35.70. C Dub;122;3;2;2-2;2-2;2-1;4-7½;R. Vazquez;0.90. Expect Royal;120;5;5;5;5;5;5;L. Luzzi;18.70. 4 (4);Top Brass;8.20;2.80;2.20. 1 (1);Reach the Circle;2.80;2.20. 2 (2);When I Do;3.80. $0.5 Pick 3 (5-3-4)...