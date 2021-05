BC-Chart Evangeline Downs-3-Add

3rd-$6,600, , 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Four and One Half Furlongs, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 53.580. Winner: DK B/ M, 6, by Bold Chieftain-Medici Pearl (GB) Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;Strch;Fin;Jockey;Win;Pl.;Sh.;Odds. Chiefs Lil Pearl;126;4;1;1-2;1-4;1-5½;D. Martin;4.20;3.00;2.60;1.10. Swiss Script;126;6;2;2-1;2-1;2-1½;P. Henry, Jr.;8.80;5.60;14.50. Fireflower;126;5;3;3-1½;3-1;3-1¼;J. Lopez;10.00;34.60. Baby Rose;126;2;6;4-½;4-½;4-no;M. King;7.60. Timberlake Gage;126;3;5;5-2;5-2½;5-2¾;C. Figueroa;1.00.