BC-Chart Canterbury Park-5-Add

5th-$20,000, Claiming, 3-Year-Olds & Up , Five Furlongs, On the Turf, Clear. Fractional/Final Time: 21.880, 44.730, 00.000, 00.000, 00.000, 56.650. Scratched: Tumbling Sky, Bibleman, Getaloadofthis, Lookin for Eight. Horse;Wgt;PP;Strt;3/16;3/8;Strch;Fin;Jockey;Win;Pl.;Sh.;Odds. Xy Speed;120;1;5;4-hd;5-hd;5-1½;1-½;S. Elliott;6.00;3.40;2.80;2.00. Royal Bertrando;124;3;2;1-1½;1-1½;1-2½;2-no;L. Luzzi;3.20;2.60;1.90. Snow Man;120;5;6;7;7;7;3-1;D. Sorenson;3.60;8.40. Triple Creek;124;4;3;2-hd;2-hd;2-hd;4-hd;L. Goncalves;6.10. Future Ruler;120;6;4;6-3;4-hd;4-hd;5-hd;D. Cabrera;3.10. Men of Kyle;122;2;7;5-hd;6-2;6-hd;6-1¾;I. Diego;26.90. Tale of...