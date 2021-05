BC-Chart Canterbury Park-5-Add

5th-$29,700, Maiden Special Weight, 3-Year-Olds , Six and One Half Furlongs, Dirt, Cloudy. Fractional/Final Time: 23.390, 47.590, 1:14.280, 00.000, 00.000, 1:21.160. Winner: CH G, 3, by Windsor Castle-Caller What U Want. Scratched: Tyry Tyrannosaurus, Huckleberry Friend. Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;1/2;Strch;Fin;Jockey;Odds. Noid;123;8;8;4-hd;3-1;1-hd;1-3½;S. Diaz, Jr.;1.70. Jackson Man;122;4;4;2-4;2-3;2-2;2-nk;G. Larrosa;48.50. Ponticello;122;6;6;5-1;5-2½;3-hd;3-hd;D. Araujo;34.10. C R's Mandate;122;3;1;3-1½;4-1;4-6;4-6¾;W. Rocha;4.10. Maddeye...