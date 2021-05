TechCrunch Founder J. Michael Arrington Buys Miami Home for $16 Million

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: FIRST & ONLY U.S. RESIDENCE DESIGNED BY THE ICONIC ITALIAN BRAND POLTRONA FRAU. Sophisticated Design, Modern Cosmopolitan Furniture by Top Designers & Vibrant Hues in this 3 Bed/3.5 Bath Corner A West Residence w/3807 Interior SF + 1729 SF Wraparound Terrace (as per seller). Enjoy Warmth by the Sea with Tons of Natural Light & Resplendent Views of Biscayne Bay, Miami Beach Marina & Fisher Island. Wide-plank Oak Wood Flooring Throughout. Private Elevator Entry into Living w/10ft Floor to Ceiling windows. Open Gourmet Kitchen by BOFFI w/Miele appliances & SubZero Refrigeration + Wine Cooler. White Lacquer Italian Doors by Lualdi. BOFFI Master Bath w/BookMatched Marble & custom Fisher Island soaking tub. 6-Star Service & Amenities in Fisher Island's Newest & Most Exclusive Boutique Building. Unique ground floor corner unit. Private beach steps away from your door. Unobstructed ocean view. Renovated 4bed/3.5bath 3,580 sf. oceanfront residence. Expansive wrap around terrace. No expense spared on renovation, custom built non toxic high end finishes, living edge mirrors, custom built in jellyfish aquarium, hidden bookcase doors. The 2nd and 3rd bedrooms are good size with full en-suite renovated baths and ample closet space. All bedrooms have their own private door out to the terrace. Spectacular ocean views from living room, dining room, den and kitchen. Brand new custom appliances. Fisher Island amenities include world class golf, tennis, marina, beach club and more. Experience Fisher Island living at it's finest in this stunning fully renovated 8th floor Bayview unit. This one of a kind masterpiece encompasses 6,795 sq ft interior and expansive east & west terraces overlooking the Miami downtown skyline, Fisher Island, Virginia Key and Miami Beach. Professionally designed this 5 bedroom + office, 5.5 bath unit showcases: spacious open layout with living, dining and family rooms perfect for entertaining, exquisite marble floors, French oak wood, open Chef's kitchen with top of the line appliances, impact glass doors, automated smart home system by Control4, electrical window treatments, costume built closets, media room and many more. Visit this exceptional unit! Ideal for Fisher Island Residents looking for additional affordable space for extended family, guests, employees, or on-island office use. Excellent rental potential when not occupied. Lowest HOA and Taxes on Fisher Island. Renovated and well maintained. Lowest priced 2/2 on Fisher Island. Very private top 3rd floor corner unit. Spectacular Marina, Golf and South Beach Views. Renovated and fully Furnished. Enjoy the Fisher Island lifestyle. Zoning is Residential/ Commercial. FICA $9409.00 Quarterly.