The Center for the Arts at George Mason University Announced a Full Lineup of In-Person Performances for the 2021/2022 ‘Great Performances At Mason Season’
JERUSALEM QUARTET WITH PINCHAS ZUKERMAN & AMANDA FORSYTH,. CIRQUE ÉLOIZE, EDGAR MEYER AND THE SCOTTISH ENSEMBLE. THE JOYCE THEATER’S SWING OUT, AND MARIA SCHNEIDER. MARK MORRIS DANCE GROUP, PILOBOLUS, VIRGINIA OPERA,. CANADIAN BRASS, VIENNA BOYS CHOIR, METROPOLITAN JAZZ ORCHESTRA,. KEYBOARD CONVERSATIONS® WITH JEFFREY SIEGEL,. AND THE AMERICAN FESTIVAL POPS ORCHESTRA.mdtheatreguide.com