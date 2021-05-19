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The Center for the Arts at George Mason University Announced a Full Lineup of In-Person Performances for the 2021/2022 ‘Great Performances At Mason Season’

By News Desk (organization-submitted press release)
mdtheatreguide.com
 54 minutes ago

Cover picture for the articleJERUSALEM QUARTET WITH PINCHAS ZUKERMAN & AMANDA FORSYTH,. CIRQUE ÉLOIZE, EDGAR MEYER AND THE SCOTTISH ENSEMBLE. THE JOYCE THEATER’S SWING OUT, AND MARIA SCHNEIDER. MARK MORRIS DANCE GROUP, PILOBOLUS, VIRGINIA OPERA,. CANADIAN BRASS, VIENNA BOYS CHOIR, METROPOLITAN JAZZ ORCHESTRA,. KEYBOARD CONVERSATIONS® WITH JEFFREY SIEGEL,. AND THE AMERICAN FESTIVAL POPS ORCHESTRA.

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Pinchas Zukerman
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George Mason
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#Live Performances#Musical Theater#Jazz Music#Mason Season#Chieftains#Jerusalem Quartet#The Scottish Ensemble#Ladysmith Black Mambazo#The Joyce Theater S#Mark Morris Dance Group#Lightwire Theater#Friends And Subscribers#Nea#Center#South African#The Jerusalem Quartet#Scottish#Latin#Irish#Mark Morris Dance Group
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