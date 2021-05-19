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Summerville SC Home for Sale $153,300

By Owen Antley
agentowned.com
 1 hour ago

Cover picture for the articleArea: Summerville / Ladson / Ravenel Subdivision: Midland Terrace. This Summerville SC Home for Sale Listing is provided by AgentOwned Realty, with the best Real Estate Agencies in Charleston, Anderson, Sumter, Columbia, Manning, Wyboo Plantation, Greenville and Myrtle Beach. AgentOwned can help you with any Real Estate transaction, including Mortgage and Insurance, as well as Business Brokerage, and Property Management.

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#Property Management#Myrtle Beach#Columbia#Agentowned Realty#Real Estate Agencies#Mortgage And Insurance#Business Brokerage#Sale Listing#Greenville#Sumter#Charleston#Ravenel#Ladson
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Florida BusinessPosted by
Immokalee Journal

Top homes for sale in Immokalee

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: POPULAR MODEL "CASA FELIZ W/DEN" OFFERING 3 BEDROOMS, DEN, 2 BATH, 2 CAR GARAGE 9' CEILINGS, LANAI, WOOD KITCHEN CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS. ALL KITCHEN APPLIANCES, WASHER AND DRYER INCLUDED, WINDOW BLINDS MASTER BATHROOM VANITY WITH DOUBLE SINK, AND GRANITE TOPS, BIG TILE SHOWER WITH GLASS DOORS. LOW ASSOCIATION FEES ONLY $130.00 EVERY QUARTER, COVERS COMMUNITY POOL, CLUB HOUSE, ROAD , LAKE AND PRESERVE MAINTENANCE. WALKING DISTANCE TO LAKE TRAFFORD ELEMENTARY, EASY ACCESS TO LAKE TRAFFORD ROAD.<p><strong>For open house information, contact Elvira Nodal, David C. Brown Realty, Inc at 239-657-7777</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRmxvcmlkYSUyMEd1bGYlMjBDb2FzdCUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRk1TV0ZMLTIyMDA3MzM0MiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY. UNFORTUNATELY, CANNOT SHOW THE HOME DUE TO COVID-19. WONDERFUL LAKE FRONT DOHENY MODEL 3 BEDROOM, 2 1/2 BATHROOM PLUS LOFT IN UP AND COMING AVE MARIA. GREAT SCHOOLS, COMMUNITY FEATURES A FULL WATERPARK, EXPANSIVE CLUBHOUSE WITH GYM AND TOO MANY FEATURES TO MENTION HERE, SAFE, QUIET, FAMILY ORIENTED COMMUNITY. TENANT IN PLACE UNTIL END OF FEBUARY.<p><strong>For open house information, contact Alex Hamilton, A Hamilton Homes Realty LLC at 954-536-7980</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRmxvcmlkYSUyMEd1bGYlMjBDb2FzdCUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRk1TV0ZMLTIyMDAxODMwMSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> POPULAR MODEL "CASA FELLIZ W/DEN" OFFERING 3 BEDROOMS, DEN, 2 BATH, 2 CAR GARAGE 9' CEILINGS, LANAI, WOOD KITCHEN CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS. ALL KITCHEN APPLIANCES, WASHER AND DRYER INCLUDED, WINDOW BLINDS MASTER BATHROOM VANITY WITH DOUBLE SINK, AND GRANITE TOPS, BIG TILE SHOWER WITH GLASS DOORS. LOW ASSOCIATION FEES ONLY $130.00 EVERY QUARTER, COVERS COMMUNITY POOL, CLUB HOUSE, ROAD , LAKE AND PRESERVE MAINTENANCE. WALKING DISTANCE TO LAKE TRAFFORD ELEMENTARY, EASY ACCESS TO LAKE TRAFFORD ROAD.<p><strong>For open house information, contact Elvira Nodal, David C. Brown Realty, Inc at 239-657-7777</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRmxvcmlkYSUyMEd1bGYlMjBDb2FzdCUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRk1TV0ZMLTIyMTAwOTQ4NyUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Get ready to fall in love with this Spectacular 3 bedroom, third floor condo in the center of town in Ave Maria. With more than 1600 sq. ft. of living space, this property offers plenty of room for everyone. The spacious balcony will invite you to relax and enjoy the beautiful sunsets. Life in this luxury residence is reminiscent of life in a charming European town with all the accoutrements of American luxury residences. Located in La Piazza and surrounded by the stunning Cathedral, quaint shops, and restaurants, there is also a private swimming pool and work out room exclusively for La Piazza residents. Some of the top of the line amenities feature the super quiet Bosch dishwasher, the Trane HVAC system and the elegant plantation shutters that decorate the high impact hurricane windows. Can't reside in Florida all year? No problem, seasonal and annual rentals are another possibility, and can generate an additional income! Come take a look, this property is truly a gem.<p><strong>For open house information, contact Kathy White, Premiere Plus Realty Co. at 239-732-7837</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTmFwbGVzJTIwQXJlYSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSRUFMVE9SUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1OQUJPUkZMLTIyMDA2OTcxMSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate>
Missouri BusinessPosted by
Theodosia Digest

Top homes for sale in Theodosia

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: This home was built for entertaining! View of the lake from many rooms! All the rooms are large with 3 bedrooms on the main floor and one down with potential for more. This kitchen is a cooks dream with lots of counter space many cabinets and drawers and an electric cooking fireplace with rotisserie and double ovens. Center island with breakfast bar and smooth top electric range. You could feed a small army here. All kitchen appliances stay. Main floor has new Bosch Heat & Air in 2018. The 85 gal water heater has convection circulation. This is a well built solid home with a nice view of the lake year round and easy access right off 160. Home comes with 2 acres 2 car attached insulated garage and a 2 car detached insulated and finished 2 car/workshop. Enjoy the wildlife in your yard.<p><strong>For open house information, contact Calvin & Gwen Chambers, Southern Missouri Homes and Farms LLC at 417-894-8005</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGhlcm4lMjBNaXNzb3VyaSUyMFJlZ2lvbmFsJTIwTUxTJTJDJTIwTExDJTIwJTI4U09NTyUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HU0JPUk1PLTYwMTgyNDU3JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Check out this 4 bedroom 2 bath home with 2 living areas and a huge kitchen just 1 mile from Bull Shoals Lake!!! With a nice 6 acre level lot this property can be a super affordable lake property. This home has a new metal roof along with a private well and septic. Inside the home is a large open floor plan with vaulted ceilings and two living areas. The split floor plan is nice with the large master and on suite bath on one side of the home and 3 bedrooms on the other side along with a main bath. The kitchen is situated in between both living areas and has a lot of cabinet space along with a small island and bar area. This property is located just 1 mile from Nolands Point and access to put your boat in the water. There is also a concrete storm shelter at the back of the property. Call today!<p><strong>For open house information, contact Philip Reed, Keller Williams at 417-883-4900</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwU291dGhlcm4lMjBNaXNzb3VyaSUyMFJlZ2lvbmFsJTIwTUxTJTJDJTIwTExDJTIwJTI4U09NTyUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HU0JPUk1PLTYwMTgxODc3JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>
Real Estatemurfreesboro.com

Murfreesboro Homes for Sale

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data Exchange Program of RealTracs Solutions. Real estate listings held by brokerage firms other than Keller Williams Murfreesboro are marked with the Internet Data Exchange Program logo or thumbnail logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
BusinessPosted by
Geneva News Alert

Top homes for sale in Geneva

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: 3rd Floor sqft,aprox 225sqft,sunroom & finished basement sqft not included-aprox Charming 6 bedroom 3full/2half bath home with lots of character throughout.Living room with wood burning fireplace, sunroom and open porch on south side of home,hard wood floors throughout, newer windows,roof-gutters & downspouts,boiler,h2o heater & driveway. Detached garage with fenced yard. New kitchen layout included.<p><strong>For open house information, contact Jennifer E. Fitzgerald, Lake To Lake Real Estate at 315-521-2709</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwVXBzdGF0ZSUyME5ldyUyMFlvcmslMjBSZWFsJTIwRXN0YXRlJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTZXJ2aWNlcyUyMExMQyUyMCUyOFJvY2hlc3RlciUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRU5SSVMtUjEzMjc0ODUlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Large 25+ two tax parcel property consisting of a 1850 brick home, 1988 mobile home and a large pole barn. Charming 1850 built brick home consists of three bedrooms and one full bathroom. First floor has one bedroom, one full bathroom, kitchen, living room and laundry. Second floor has two additional bedrooms. Mobile home has three bedrooms, two full bathrooms and an open living room, dining room and kitchen concept. Large 2002 built pole barn consists of one section of unfinished space, large shop space, kitchen, full bathroom, break room and front office space. Building has radiant floor heating throughout and a 200 amp electrical service.<p><strong>For open house information, contact John P. Parrott III, Coldwell Banker Finger Lakes at 315-789-6768</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwVXBzdGF0ZSUyME5ldyUyMFlvcmslMjBSZWFsJTIwRXN0YXRlJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTZXJ2aWNlcyUyMExMQyUyMCUyOFJvY2hlc3RlciUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRU5SSVMtUjEzMjc3MzElMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Take a look at this great City home on a quiet dead end street minutes from the school, hospital and Downtown! There have been many upgrades this year including LED lighting throughout,Bluetooth,Electrical upgrades, new kitchen countertops and a new half bath on the first floor. The lot has plenty of outdoor space and borders School property.<p><strong>For open house information, contact Sandra King, Keller Williams Realty Gateway at 585-256-4400</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwVXBzdGF0ZSUyME5ldyUyMFlvcmslMjBSZWFsJTIwRXN0YXRlJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTZXJ2aWNlcyUyMExMQyUyMCUyOFJvY2hlc3RlciUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRU5SSVMtUjEyOTI5MzElMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Cozy 4 bedroom one bath home on quiet street ready for you to move into. Living room, dining room eat-in kitchen with hardwood floors. All new carpeting downstairs.<p><strong>For open house information, contact Robert J. Curbeau, Finger Lakes Realty at 315-536-7285</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwVXBzdGF0ZSUyME5ldyUyMFlvcmslMjBSZWFsJTIwRXN0YXRlJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTZXJ2aWNlcyUyMExMQyUyMCUyOFJvY2hlc3RlciUyOS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1HRU5SSVMtUjEzMzUzNjAlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>
Tennessee BusinessPosted by
Tullahoma Daily

Top homes for sale in Tullahoma

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Cute as a button in town new Manufactured home with a full foundation and on a quiet dead-end road, never lived in so everything is brand new it even smells new! Now owner financing is available, please contact agent for details, make this your happy home. This includes Parcel 109P A 017.01 & adjoining lot 109P A 017.05 for an extra-large lot, deer are always a neighbor. Come take a look, this won't last long.<p><strong>For open house information, contact Tabitha Moore, EXP Realty at 888-519-5113</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTWlkZGxlJTIwVGVubmVzc2VlJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNTFMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUkVBTFRSQUNTLTIxODk2NjUlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Brick home with 3 bedrooms and 1.5 baths. Fresh paint, new vinyl flooring in kitchen, dining and baths. Separate den has new carpet. Refinished hardwood flooring in living room and all bedrooms. Carport and storage building. <p><strong>For open house information, contact Lora Pratt-Umbarger, Advantage Realty Partners at 931-723-3300</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTWlkZGxlJTIwVGVubmVzc2VlJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNTFMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUkVBTFRSQUNTLTIyMzI0OTklMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> STUNNING full brick, 4 bedroom 3 bath home on almost half an acre!! Spectacular Living room has soaring ceilings and is filled with natural light!! 2 bedrooms including owner's suite on main level! Bonus room, 2 bedrooms and full bath upstairs! 2 car attached garage! Covered porch and open deck overlooking large fenced backyard! 100% Financing available!<p><strong>For open house information, contact George W. Weeks, Team George Weeks Real Estate, LLC at 615-948-4098</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTWlkZGxlJTIwVGVubmVzc2VlJTIwUmVnaW9uYWwlMjBNTFMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtUkVBTFRSQUNTLTIyMzQ2ODYlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>
Michigan BusinessPosted by
Fennville News Flash

Top homes for sale in Fennville

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: This serene ranch style home sits on roughly an acre of land at the end of a cup de sac close to Lake Macatawa. Built in 1994, the furnace and roof have been replaced in the last few years while they left the fun stuff for you! 3 bedrooms, 2 1/2 bathrooms on the main level with plenty of closets and storage. Main floor laundry right off the garage, and beautiful open concept living throughout the kitchen, living and dining areas. Vaulted ceilings and plenty of windows let in natural light all day long. The basement has a finished rec room with room to expand - potential is everywhere and with 9 ft ceilings, it'll be hard to tell you're in a basement. The 3 car garage has a 4th bay for lawn tools etc but a 4th car does fit, if needed. Enjoy the peaceful surroundings in a great location!<p><strong>For open house information, contact Terry L Brinks, Five Star Real Estate Lakeshore LLC at 616-355-3737</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2VzdCUyME1pY2hpZ2FuJTIwTGFrZXNob3JlJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLVdNTEFSTUktMjEwMTAyNzQlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> This great two story plan includes more than 1,800 square feet of living space.. Enjoy an open first floor layout with a huge foyer, large eat-in kitchen, mudroom with space for built in storage, powder room and first floor laundry! There are 3 bedrooms on the second floor including a master suite with a large walk-in closet and private bath. The second floor also features a large game room that can be converted into a 4th bedroom.<p><strong>For open house information, contact Knollwood Allen Edwin Homes</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRFJCJTIwR3JvdXAlMjAlMjhCRFglMjkuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtQkRMQk4tMTYyNDAwMCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> BRAND NEW bright & beautiful Condo w/4 bedrooms & 2.5 baths under construction. Features spacious modern living room, this house highlights organized kitchen w/quartz island & light cabinetry, silent close doors/drawers. Enjoy a quiet dinner w/friends in it's elegant dining area overlooking nature. Another feature is its spacious covered deck, accessible from the dining area, which offers a refreshing view of nature and walking paths behind. This house's 2 car mostly finished insulated garage provides all your vehicles valuable storage space. You'll find something for everyone in this comfortable community nestled near Lake MI dunes, minutes from Lake Mac. marinas. Laketown Twp. features pristine beaches, hiking, biking just minutes from Holland's boutique shops & churches. Pet friendly.<p><strong>For open house information, contact Susan A Compagner, Carini & Associates Realtors at 616-393-0444</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2VzdCUyME1pY2hpZ2FuJTIwTGFrZXNob3JlJTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLVdNTEFSTUktMjEwMDk3MjAlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Hard to come by opportunity to own a classic 4-bedroom home WITH newly constructed carriage house style garage on a highly sought-after block of Holland's Historic District. Perfectly located within walking distance to all that downtown Holland has to offer from the abundance of dine worthy restaurants, streets lined with stores & boutiques, Hope College, Farmers Market, public library, several parks, Lake Macatawa and more! Home boasts character throughout with intricate wood work, hardwood floors, and high ceilings. The main floor invites you into a large living room with a fireplace and formal dining area with a bay window for great natural lighting. Kitchen provides ample storage space and a large center island. Upstairs you will find four bedrooms and a full bathroom.<p><strong>For open house information, contact Dana K Myers, Greenridge Realty (Caledonia) at 616-891-8620</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwR3JhbmQlMjBSYXBpZHMlMjBBc3NvY2lhdGlvbiUyMG9mJTIwUkVBTFRPUlMlMjYlMjMxNzQlM0IuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtR1JBUk1JLTIxMDEwMDc3JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>
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Hannibal Times

Top homes for sale in Hannibal

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Brick ranch offers incredible value....you’ll love this 2000+ sq ft of comfortable & charming space. 4 bedrooms/3 baths including the master bedroom suite with private bath and walk-in closet. Updated kitchen with SS appliances, the microwave is new, tons of cabinets and breakfast bar. The walk-in pantry has washer/dryer hookups in place, but seller preferred to use the hookups in the basement—you choose. Huge lower level family room makes great fun...TV and movie nights. Large 4th bedroom and full bath complete this space. Host gatherings outside on the 2-tier deck. Part of the back yard is fenced which is perfect for kids and pets. Newer garage doors, openers, and gutters. You’ll appreciate the larger driveway for a extra vehicle. The TV in the living room will stay. Make your appointment today!<p><strong>For open house information, contact Lisa Kairy, Prestige Realty, Inc at 221-817-1</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTUFSSVMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUFSSVNNTy0yMTAxNDc0MCUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> AVAILABLE AGAIN! Top of the line improvements to this exquisite Mid-Century Modern home on 7.4 Acres with a gorgeous view of the Mississippi River. Panoramic views from every angle with brand new windows installed in 2019. Vintage Kitchen with modern style metal cabinets, quartz countertops and top of the line appliances. Separate Laundry Room off the kitchen as well as spacious pantry. Formal Dining Room with hardwood flooring opens to the newly remodeled Sun-Room offering 4 season use. The Master Bedroom has a newly renovated Bathroom Suite and the Second Bedroom has an updated private Bath. The 3rd Bedroom Suite is located on the other side of the home for privacy. This room offers a Full Bath and Private Deck with a beautiful view of the river and rolling hills. The 4th Bedroom features a Murphy's Bed along with built in Closets, Dresser and Half Bath. Perfect for Overnight Guests or an office. Lower level garage has new glass front door that ties the style together. Call today!<p><strong>For open house information, contact Sheri Neisen, Prestige Realty, Inc at 221-817-1</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTUFSSVMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUFSSVNNTy0yMTAwMDQ5NSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> REDUCED AND OFFERING A $2500 APPLIANCE PACKAGE WITH AN ACCEPTABLE OFFER! It just keeps getting better! What's New? Just about everything in this meticulously renovated home. The interior was completely redesigned with quality workmanship throughout. This house was "gutted" and practically rebuilt! New drywall, plumbing, beautiful kitchen (with granite counter tops), spacious new bath, laminate flooring, carpet, light fixtures, paint, vinyl replacement windows, upscale interior doors, cedar shake vinyl siding, hi-efficiency gas forced air furnace and central air, and mostly new wiring. This is like a brand new home, but with the charm of a traditional bungalow. Other attractive features include main level laundry, a newer metal roof, a level lot, and a newer water heater. You must see this home to appreciate the quality and care. Perfect for many lifestyles, this home is ready to be enjoyed! Please remove shoes or use booties provided at the front door. Thank you<p><strong>For open house information, contact Jill Best, Prestige Realty, Inc at 221-817-1</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTUFSSVMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUFSSVNNTy0yMTAxOTYzNSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Handy man special: Built in 1908, this quaint two bedroom one bath cottage with basement is a blank slate ready to bring your vision to life. Located in a quiet neighborhood this home offers off street parking and a nice sized backyard perfect for entertaining. Take advantage of this great opportunity to preserve a unique piece of history.<p><strong>For open house information, contact Christina Zeiger, Prestige Realty, Inc at 221-817-1</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTUFSSVMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtTUFSSVNNTy0yMTAxMjQ2MyUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate>
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Campbellsville Dispatch

Top homes for sale in Campbellsville

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Approximately 20 acres on Liberty Road in Taylor County. Stoner Creek runs along the outskirts of the property. Possibly some marketable timber. Mostly wooded with approx 3 acres cleared with 2 houses, garage and barn. Houses are uninhabitable. Concrete block building. Poured concrete drive. Property has 170' +/- of road frontage on KY-70. There are 3 water meters and 3 septic systems on the property.<p><strong>For open house information, contact Lisa Kearnes, EXIT REALTY HEARTLAND at 270-900-4416</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwSGVhcnQlMjBvZiUyMEtlbnR1Y2t5JTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUhLWUFSLTEwMDU1MTQxJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Small house in city on good sized lot<p><strong>For open house information, contact Anna Humphress, OSBORNE-HUMPHRESS REALTY COMPANY INC at 270-465-7368</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwSGVhcnQlMjBvZiUyMEtlbnR1Y2t5JTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUhLWUFSLTEwMDU1OTI3JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Nice brick ranch home near city lake in Campbellsville. Home has 2700+ sq. ft. of living area. Large spacious, beautifully landscaped, and shaded lot. Home has nice entry foyer, dining room, office, modern updated large kitchen with Granite and spacious dining area, den with fireplace, additional large rear den, sunroom, 3 nice bedrooms one being master with bath and walk-in 2 additional baths and utility. Large detached 2-car garage. Outside finds large rear driveway area, circle front drive. Super nice and well located.<p><strong>For open house information, contact Monty Parman, May And Parman Agency Inc at 270-692-2153</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTXklMjBTdGF0ZSUyME1MUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1OWVNNTFMtMTA5Nzk4ODklMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Expect to be delighted as you drive into this wonderful highly desired Forest Hills subdivision! Beautiful brick home situated on a great lot! Tradition, quality, and style! Lush landscaping which defines the lovely curb appeal. Luxury foyer entrance! Lovely proportioned rooms. Formal living and dining room. Dream cook's kitchen with a Capital Culinarian 36"stove/oven. Amazing cabinetry that is elegant. Homeowner included the desired decorative accents to to really put an exclamation point on this fabulous kitchen remodel. 5 bedrooms / 2 1/2 baths on 2 levels. this bright and airy home has loads of updates. Beautiful hardwood floors! Master suite is absolutely gorgeous! Open den/kitchen area! Full size basement that is great for storage and tons of possibilities to finish! Convenient to shopping-eateries and hospital and Campbellsville University. Privacy on spacious deck and beautiful views and privacy perfect for entertaining. Seller updates to include-new carpet, tile, Aromatherpy steam sauna in Master Bath, modern lighting fixtures and home has water filteration system! So much to LOVE with this property! New Roof 2017. Call today to see this beautiful home and property!<p><strong>For open house information, contact Rhonda Smith, RHONDA SMITH REALTY INC at 270-789-8570</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwSGVhcnQlMjBvZiUyMEtlbnR1Y2t5JTIwQXNzb2NpYXRpb24lMjBvZiUyMFJlYWx0b3JzLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUhLWUFSLTEwMDU0ODI2JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>
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Houston Daily

Top homes for sale in Houston

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Ready to move in home located on a dead end street. All new paint and new flooring throughout entire home with new sub-flooring in kitchen and bath. Kitchen cabinets refinished and have new hardware, garbage disposal added and new sink put in. New doors on front and back and throughout inside. New ceiling fans and light fixtures. Bathroom completely gutted and redone. For convenience the washer/dryer area moved from basement to main floor. New water heater 2019. Furnace rebuilt 2019. Call today for your private showing 937-538-7457. SELLER and AGENT are RELATED.<p><strong>For open house information, contact Jaime Weldy, Client's Choice Realty at 937-528-1928</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2VzdGVybiUyMFJlZ2lvbmFsJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTeXN0ZW1zJTIwYW5kJTIwVGVjaG5vbG9neSUyQyUyMEluYy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1XUklTVElOQ09ILTEwMDkwMTglMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Great price for this two story country home includes a fresh coat of paint on first floor, updates in kitchen and bathroom. Appliances included. Schedule your showing today.<p><strong>For open house information, contact Paula Hill, Fathom Realty at 937-935-8008</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2VzdGVybiUyMFJlZ2lvbmFsJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTeXN0ZW1zJTIwYW5kJTIwVGVjaG5vbG9neSUyQyUyMEluYy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1XUklTVElOQ09ILTEwMDgxODUlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> If you're looking for a well maintained spacious home on a large lot then this the perfect home for you! The curb appeal begins with a the great color contrast showcased by a new black metal roof installed in 2019 and continues around to the spacious backyard that features a shaded sitting area and a brand new mutli level deck build in 2020 which is both ground level and a second story balcony. A one car garage with a newer door and attached carport has plenty of room for a workshop space with an attic above the garage for storage. Inside the home in addition to almost 2000 square feet of living space you will find many possibilities for storage and additional usage of space both in the full basement with a bar and attic space above the second floor. The second floor 4th bedroom can be used as a bedroom or an additional living/family room space. Downstairs there is also a working wood burning fireplace in the living room. Additional updates include a new central air unit in 2019, heating unit in 2018 and newer windows and hot water heater. I&I completed 2021<p><strong>For open house information, contact Jennifer Begley, Home Experts Realty, LLC at 937-435-6000</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2VzdGVybiUyMFJlZ2lvbmFsJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTeXN0ZW1zJTIwYW5kJTIwVGVjaG5vbG9neSUyQyUyMEluYy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1XUklTVElOQ09ILTEwMDY3MzQlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Come see this prestige, custom architecture, well maintained, one owner, 4bd, 4 1/2 bath home with private, meticulously groomed grounds. Majestic, gated property featuring a private, well stocked and aerated lake, gazebo, soaring trees, exquisite serene views of lake, waterfall, and courtyard. This home is an entertainers dream with an additional 3802 sq. ft. walkout lower level including media area with projector and drop down screen, whole house sound system, spacious wet bar with wine cooler and ice maker, bonus room, additional kitchen, pool table, game area, and full bathroom. Enjoy living in this elegant, luxurious home with soaring coffered ceilings, gas fireplaces, gorgeous views from every room, 1st floor master suite with a spa feel on suite, fireplace and double walk-in closets. Pamper guests in your custom design chef's kitchen, with custom cabinetry, high end appliances, and center work island. Enjoy the ease of mobility throughout the house by using the elevator. Three car attached garage is heated and has the convenience of a water softener salt shoot. Located on the property is an additional 3 car Morton building with work space including electric and water, and a basketball court. Included is a security system and security lighting located around the perimeter of the property. This extraordinary home is truly one of a kind!<p><strong>For open house information, contact Tiffany Shepherd, RE/MAX Alliance Realty Inc. at 937-898-4400</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwV2VzdGVybiUyMFJlZ2lvbmFsJTIwSW5mb3JtYXRpb24lMjBTeXN0ZW1zJTIwYW5kJTIwVGVjaG5vbG9neSUyQyUyMEluYy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1XUklTVElOQ09ILTEwMDcwNTMlMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate>
Idaho BusinessPosted by
Mountain Home News Watch

Top homes for sale in Mountain Home

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: Great investment potential. Nice home features large lot with RV parking, water/wash basin in garage, lots of space for garden, outbuildings or simply enjoy a large yard. Also includes new paint inside & out, new laminate flooring throughout, new wood fence with drive through gate + many other renovations. BTVAI ************Tenant occupied. Tenant lease in place, expires November 10, 2021.*****<p><strong>For open house information, contact Matthew Bradshaw, Silvercreek Realty Group at 208-377-0422</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwSW50ZXJtb3VudGFpbiUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtSU1MU0lELTk4ODAyMzkyJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> This view is everything! There are only a few properties with this amazing view of Anderson Ranch Dam Reservoir. This home was built by a Master Builder from the area and with the large beams and the metal I-beams was built to withstand avalanches. Nestled against the mountain side, the basement stays an even 55 to 60 degrees year round. Enjoy fresh spring water that has full gravity pressure. So many thought out details throughout. The boat launch, landing strip and groomed trails just across the street.<p><strong>For open house information, contact Misty Chapa, Berkshire Hathaway HomeServices Idaho Homes & Properties at 208-733-5336</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwSW50ZXJtb3VudGFpbiUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtSU1MU0lELTk4Nzc2OTc3JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>
Arkansas BusinessPosted by
Camden Daily

Top homes for sale in Camden

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: SOLD AS IS WHERE IS NO DISCLOSURES NEEDS LOTS OF WORK<p><strong>For open house information, contact Steve Jordan, Jordan Real Estate at 501-609-6695</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwQ29vcGVyYXRpdmUlMjBBcmthbnNhcyUyMFJlYWx0b3JzJTIwTXVsdGlwbGUlMjBMaXN0aW5nJTIwU2VydmljZS4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1DQVJNTFMtMjAwMTU5NDklMjklMjIlMkMlMjAlMjJyZWFkT25XZWJVcmwlMjIlM0ElMjAlMjIlMjIlN0Q="></nbtemplate> Great Neighborhood. This 3br 2ba house has new roof in October 2020. Is waiting on You. Great Home for first time buyers or down sizing. Call or Text Faith 870-818-7621 for Your Appt.<p><strong>For open house information, contact Faith Herring-Covington, Real Estate Pros at 870-837-1777</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwZXpNTFMlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRVpNTFMtUjg0NjI2JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Give me a call (Todd Whatley 870-314-9219) for a showing of this 3 bedroom 1.5 bath all brick home located on the outskirts of Camden Arkansas. The lawn is very large with plenty of room to roam. Located very close to the local schools and local shopping. Home just had some upgrades. New doors and new yard grading done to divert water away from home.<p><strong>For open house information, contact None, SPLAT LLC at 870-314-9219</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRmFubmllJTIwTWFlLiUyMEFsbCUyMHJpZ2h0cyUyMHJlc2VydmVkLiUyMEFsbCUyMGluZm9ybWF0aW9uJTIwcHJvdmlkZWQlMjBieSUyMHRoZSUyMGxpc3RpbmclMjBhZ2VudC9icm9rZXIlMjBpcyUyMGRlZW1lZCUyMHJlbGlhYmxlJTIwYnV0JTIwaXMlMjBub3QlMjBndWFyYW50ZWVkJTIwYW5kJTIwc2hvdWxkJTIwYmUlMjBpbmRlcGVuZGVudGx5JTIwdmVyaWZpZWQuJTI4SUQlM0ElMjByZWFsdG9yLS0tM3lkLUZBTk5JRU1BRS1EMTkwMURIJTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate> Large open living room with bar into kitchen and area for table. There is also a bonus room that could be a den or office with a half wall that is open to the living room. Three good sized bedrooms with nice closets and a laundry room.<br/>The front and back both have covered porches and there is a room off the kitchen that would be perfect for wintering plants or turning into a sun room. There are two large storage buildings with 3 bays each and a detached 2 car carport all on a large lot. <br/>Perfect for first time homebuyers because it's CHEAPER THAN RENT!<br/>Call Faith at 870-818-7621 for your appointment today!<br/><br/>Home is being sold AS IS - WHERE IS!<p><strong>For open house information, contact Faith Herring-Covington, Real Estate Pros at 870-837-1777</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwZXpNTFMlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRVpNTFMtUjg4MzQ5JTI5JTIyJTJDJTIwJTIycmVhZE9uV2ViVXJsJTIyJTNBJTIwJTIyJTIyJTdE"></nbtemplate>
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Charleston SC Home for Sale $419,000

Area: West Ashley Outside I-526 Subdivision: Carolina Bay. This Charleston SC Home for Sale Listing is provided by AgentOwned Realty, with the best Real Estate Agencies in Charleston, Anderson, Sumter, Columbia, Manning, Wyboo Plantation, Greenville and Myrtle Beach. AgentOwned can help you with any Real Estate transaction, including Mortgage and Insurance, as well as Business Brokerage, and Property Management.
Real Estateagentowned.com

Mount Pleasant SC Home for Rent $7,000 per Month

Area: Mt. Pleasant South of Iop Connector Subdivision: Old Village. This Mount Pleasant SC Home for Rent Listing is provided by AgentOwned Realty, with the best Real Estate Agencies in Charleston, Anderson, Sumter, Columbia, Manning, Wyboo Plantation, Greenville and Myrtle Beach. AgentOwned can help you with any Real Estate transaction, including Mortgage and Insurance, as well as Business Brokerage, and Property Management.
Texas BusinessKWTX

Waco: Home sales are brisk

WACO, Texas (KWTX) - Houses are moving quickly. In fact, sales of existing homes are up more than 40% in Waco compared to last year. “Five years ago, four years ago, three years ago, it’s staggering to see how up and to the right almost everything has moved,” said Ashton Gustafson, owner and broker of Ashton Gustafson Real Estate and Associates.
BusinessThe Post and Courier

Pinelands Group Homes in Summerville has a new owner

North Carolina-based Broadstep Behavioral Health has acquired Pinelands Group Homes in Summerville. Pinelands was established in 1996 and has four facilities in the Summerville area. Pinelands provides programs for children and adolescents with behavioral, emotional and social disorders. In a 2018 federal court case, Pinelands Group Homes was named in...
Real Estateagentowned.com

Goose Creek SC Home for Sale $173,000

Perfect, maintenance free cottage... Area: Goose Creek / Moncks Corner Subdivision: Persimmon Hill Townhouses. This Goose Creek SC Home for Sale Listing is provided by AgentOwned Realty, with the best Real Estate Agencies in Charleston, Anderson, Sumter, Columbia, Manning, Wyboo Plantation, Greenville and Myrtle Beach. AgentOwned can help you with any Real Estate transaction, including Mortgage and Insurance, as well as Business Brokerage, and Property Management.
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Ladson SC Home for Rent $1,850 Per Month

Area: North Charleston / Summerville / Ladson Subdivision: Mckewn. This Ladson SC Home for Rent Listing is provided by AgentOwned Realty, with the best Real Estate Agencies in Charleston, Anderson, Sumter, Columbia, Manning, Wyboo Plantation, Greenville and Myrtle Beach. AgentOwned can help you with any Real Estate transaction, including Mortgage and Insurance, as well as Business Brokerage, and Property Management.