Summerville SC Home for Sale $153,300

Whether you’re looking for a new home on acreage or a fixer-upper close to amenities, you can probably find a listing here to suit you: POPULAR MODEL "CASA FELIZ W/DEN" OFFERING 3 BEDROOMS, DEN, 2 BATH, 2 CAR GARAGE 9' CEILINGS, LANAI, WOOD KITCHEN CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS. ALL KITCHEN APPLIANCES, WASHER AND DRYER INCLUDED, WINDOW BLINDS MASTER BATHROOM VANITY WITH DOUBLE SINK, AND GRANITE TOPS, BIG TILE SHOWER WITH GLASS DOORS. LOW ASSOCIATION FEES ONLY $130.00 EVERY QUARTER, COVERS COMMUNITY POOL, CLUB HOUSE, ROAD , LAKE AND PRESERVE MAINTENANCE. WALKING DISTANCE TO LAKE TRAFFORD ELEMENTARY, EASY ACCESS TO LAKE TRAFFORD ROAD.<p><strong>For open house information, contact Elvira Nodal, David C. Brown Realty, Inc at 239-657-7777</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRmxvcmlkYSUyMEd1bGYlMjBDb2FzdCUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRk1TV0ZMLTIyMDA3MzM0MiUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY. UNFORTUNATELY, CANNOT SHOW THE HOME DUE TO COVID-19. WONDERFUL LAKE FRONT DOHENY MODEL 3 BEDROOM, 2 1/2 BATHROOM PLUS LOFT IN UP AND COMING AVE MARIA. GREAT SCHOOLS, COMMUNITY FEATURES A FULL WATERPARK,
EXPANSIVE CLUBHOUSE WITH GYM AND TOO MANY FEATURES TO MENTION HERE, SAFE, QUIET, FAMILY ORIENTED COMMUNITY. TENANT IN PLACE UNTIL END OF FEBUARY.<p><strong>For open house information, contact Alex Hamilton, A Hamilton Homes Realty LLC at 954-536-7980</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRmxvcmlkYSUyMEd1bGYlMjBDb2FzdCUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRk1TV0ZMLTIyMDAxODMwMSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> POPULAR MODEL "CASA FELLIZ W/DEN" OFFERING 3 BEDROOMS, DEN, 2 BATH, 2 CAR GARAGE 9' CEILINGS, LANAI, WOOD KITCHEN CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS. ALL KITCHEN APPLIANCES, WASHER AND DRYER INCLUDED, WINDOW BLINDS MASTER BATHROOM VANITY WITH DOUBLE SINK, AND GRANITE TOPS, BIG TILE SHOWER WITH GLASS DOORS. LOW ASSOCIATION FEES ONLY $130.00 EVERY QUARTER, COVERS COMMUNITY POOL, CLUB HOUSE, ROAD , LAKE AND PRESERVE MAINTENANCE. WALKING DISTANCE TO LAKE TRAFFORD ELEMENTARY, EASY ACCESS TO LAKE TRAFFORD ROAD.<p><strong>For open house information, contact Elvira Nodal, David C. Brown Realty, Inc at 239-657-7777</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwRmxvcmlkYSUyMEd1bGYlMjBDb2FzdCUyME11bHRpcGxlJTIwTGlzdGluZyUyMFNlcnZpY2UlMkMlMjBJbmMuJTIwQWxsJTIwcmlnaHRzJTIwcmVzZXJ2ZWQuJTIwQWxsJTIwaW5mb3JtYXRpb24lMjBwcm92aWRlZCUyMGJ5JTIwdGhlJTIwbGlzdGluZyUyMGFnZW50L2Jyb2tlciUyMGlzJTIwZGVlbWVkJTIwcmVsaWFibGUlMjBidXQlMjBpcyUyMG5vdCUyMGd1YXJhbnRlZWQlMjBhbmQlMjBzaG91bGQlMjBiZSUyMGluZGVwZW5kZW50bHklMjB2ZXJpZmllZC4lMjhJRCUzQSUyMHJlYWx0b3ItLS0zeWQtRk1TV0ZMLTIyMTAwOTQ4NyUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate> Get ready to fall in love with this Spectacular 3 bedroom, third floor condo in the center of town in Ave Maria. With more than 1600 sq. ft. of living space, this property offers plenty of room for everyone. The spacious balcony will invite you to relax and enjoy the beautiful sunsets. Life in this luxury residence is reminiscent of life in a charming European town with all the accoutrements of American luxury residences. Located in La Piazza and surrounded by the stunning Cathedral, quaint shops, and restaurants, there is also a private swimming pool and work out room exclusively for La Piazza residents. Some of the top of the line amenities feature the super quiet Bosch dishwasher, the Trane HVAC system and the elegant plantation shutters that decorate the high impact hurricane windows. Can't reside in Florida all year? No problem, seasonal and annual rentals are another possibility, and can generate an additional income! Come take a look, this property is truly a gem.<p><strong>For open house information, contact Kathy White, Premiere Plus Realty Co. at 239-732-7837</strong></p><nbtemplate data-id="PublisherFooter" data-content="JTdCJTIyY29weXJpZ2h0JTIyJTNBJTIwJTIyQ29weXJpZ2h0JTIwJTVDdTAwYTklMjAyMDIxJTIwTmFwbGVzJTIwQXJlYSUyMEJvYXJkJTIwb2YlMjBSRUFMVE9SUy4lMjBBbGwlMjByaWdodHMlMjByZXNlcnZlZC4lMjBBbGwlMjBpbmZvcm1hdGlvbiUyMHByb3ZpZGVkJTIwYnklMjB0aGUlMjBsaXN0aW5nJTIwYWdlbnQvYnJva2VyJTIwaXMlMjBkZWVtZWQlMjByZWxpYWJsZSUyMGJ1dCUyMGlzJTIwbm90JTIwZ3VhcmFudGVlZCUyMGFuZCUyMHNob3VsZCUyMGJlJTIwaW5kZXBlbmRlbnRseSUyMHZlcmlmaWVkLiUyOElEJTNBJTIwcmVhbHRvci0tLTN5ZC1OQUJPUkZMLTIyMDA2OTcxMSUyOSUyMiUyQyUyMCUyMnJlYWRPbldlYlVybCUyMiUzQSUyMCUyMiUyMiU3RA=="></nbtemplate>