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📅 Winter Wonderland at Van Saun Park runs Nov 27–Jan 3
📅 Winter Wonderland returns to Van Saun Park Nov 27
Bergen County’s Winter Wonderland is back at Van Saun County Park, 216 Forest Ave, Paramus from Friday, November 27, 2026 through Sunday, January 3, 2027.
Enjoy open-air ice skating, Blitzen’s Bumper Cars, carousel rides, live entertainment, food trucks, and a beer & wine garden.
Key dates:
- Nov 27 – Opening Day: open 12–9 pm, ribbon cutting at 6 pm
- Dec 5 – Christmas Tree Lighting & Municipal Tree Decorating Contest winner: open 11 am–9 pm, ceremony 6 pm
- Dec 9 – Menorah Lighting: open 4–9 pm, ceremony 6 pm
- Dec 27 – Kinara Lighting: open 11 am–9 pm, ceremony 6 pm
Regular hours Nov 27–Dec 20:
- Fridays: 4–9 pm
- Saturdays: 11 am–9 pm
- Sundays: 11 am–7 pm
Extended holiday hours Dec 23, 2026–Jan 3, 2027 with daily openings Dec 26–Jan 2 (closed Dec 25).
Tickets are on sale now at www.BergenCountyWinterWonderland.com. Buying ahead is recommended, especially for skating.
More Info: BERGEN COUNTY’S WINTER WONDERLAND AT VAN SAUN PARK...
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