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Second car bomb hits Russia in two days
By Reuters,8 days ago
A onetime spokesman for a pro-Russian former prime minister of Ukraine was wounded by a car bomb in Moscow on Friday, Russian media reported. The Kommersant newspaper reported that Sergei Zavorotniy, once a top aide of Mykola Azarov, who served as Ukraine’s prime minister from 2010 to 2014, was hospitalized after a car exploded on a street in Chertanovo, a district of the Russian capital.
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