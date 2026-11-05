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Judge blocks construction on Trump’s D.C.-area arch after commission’s approval
By Gary Grumbach,5 days ago
A federal judge late Thursday temporarily blocked construction on President Donald Trump’s “Triumphal Arch” shortly after a planning commission led by Trump appointees approved it. U.S. District Judge Tanya Chutkan granted a temporary restraining order blocking the administration from “initiating, making, or otherwise effectuating any construction, excavation”...