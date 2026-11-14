Navarre Chamber lists 2026 SAIL Awards partners

The Navarre Chamber has announced business and community partners supporting the 2026 SAIL Awards Celebration Breakfast, which will be held in 6 days from November 14, 2026. Destination Partners are: 1-800-Tshirts, Buffalo Rock Company, IDump.Co Dumpster Rental, and Juana's Pagodas & Sailors' Grill (Legacy Partner). First Class Partners are: Costa Farms, Eglin Federal Credit Union, Hampton Inn & Suites Hotel Navarre, Michelle Fransen, Realtor | Coldwell Banker Realty, Navarre Beach Area Chamber Foundation, Navarre Primary Care, Okaloosa Gas (Legacy Partner), Pik-itz Art & Antiques, Santa Rosa County District Schools, and University Lending Group - Navarre. Business Class Partners are: Bridget House, Realtor | Everything Palms Real Estate, Ernest Dalle Molle "Skip", DeStafney Family Home Inspections, Express Employment Professionals - Pensacola, Marie Locklin, My Home Watch Concierge, Navarre Youth Sports Association (NYSA), Inc. (Legacy Partner), Rx Express Pharmacy Of Navarre (Legacy Partner), Scooter's Coffee, Sylvia’s Recreational Travel, and The Vine Wine Bar, Bistro & Shoppe.

This content is adapted from materials provided by Navarre Chamber