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American Football
Minnesota High School Football State Tournament Quarterfinal Results, Semifinal Matchups
By Jack Butler,12 days ago
The 2026 Minnesota high school football state tournament quarterfinals are this weekend, and the winners advance to the semifinals at U.S. Bank Stadium on Nov. 19, 20 and 21.
9-Player
Quarterfinals:
- Kittson County Central 47, Cook County 18
- Hills-Beaver Creek 35, Spring Grove 7
- Cromwell-Wright Area 24, Clearbrook-Gonvick 20
- Border West 28, Wabasso 6
Semifinals (Thu., Nov. 19):
- Border West vs. Kittson County Central, 1 p.m.
- Cromwell-Wright Area vs. Hills-Beaver Creek, 4 p.m.
Class A
Quarterfinals:
- Upsala/Swanville 28, Park Christian 25
- Minneota 41, Mayer Lutheran 6
- Breckenridge 57, Mountain Iron-Buhl 20
- Springfield 44, Southland 8
Semifinals (Sat., Nov. 21):
- Upsala vs. Springfield, 9 a.m.
- Breckenridge vs. Minneota, 11:30 a.m.
Class AA
Quarterfinals:
- Hawley 36, Aitkin 6
- Caledonia 63, Cannon Falls 12
- Redwood Valley 57, Osakis 6
- Jackson County Central 32, Waterville-Elysian-Morristown 24 (OT)
Semifinals (Fri., Nov. 20):
- Jackson County Central vs. Redwood Valley, 9 a.m.
- Hawley vs. Caledonia, 4:30 p.m.
Class AAA
Quarterfinals:
- Pierz 44, Albany 7
- Dilworth-Glyndon-Felton 18, Annandale 14
- St. Croix Lutheran 35, Dassel-Cokato 30
- Waseca vs. Zumbrota-Mazeppa, Sat., noon at Apple Valley
Semifinals (Sat., Nov. 21):
- Pierz vs. St. Croix Lutheran, 2 p.m.
- DGF vs. Waseca–Zumbrota-Mazeppa winner, 4:30 p.m.
Class AAAA
Quarterfinals:
- Orono 56, SMB Wolfpack 20
- Byron 42, Totino-Grace 7
- Willmar 49, Hill-Murray 35
- Fergus Falls 14, Grand Rapids 7
Semifinals:
- Willmar vs. Orono, Thu., Nov. 19, 10:30 a.m.
- Byron vs. Fergus Falls Fri., Nov. 20, 11:30 a.m.
Class AAAAA
Quarterfinals:
- Monticello 42, Bloomington Jefferson 7
- Cretin-Derham Hall vs. Northfield, Sat., 1 p.m. at Woodbury
- Brainerd vs. Spring Lake Park, Sat., 1 p.m. at Rocori
- Mankato West vs. Hastings, Sat., 1 p.m. at Park Center
Semifinals:
- Monticello vs. Mankato West–Hastings winner, Fri., Nov. 20, 2 p.m.
- Brainerd–Spring Lake Park winner vs. Cretin-Derham Hall–Northfield winner, Sat., Nov. 21, 7 p.m.
Class AAAAAA
Quarterfinals:
- Champlin Park 41, Forest Lake 8
- Rosemount 28, Prior Lake 6
- Minnetonka 19, Lakeville South 7
- Centennial 10, Shakopee 6
Semifinals:
- Champlin Park vs. Centennial, Thu., Nov. 19, 7 p.m.
- Rosemount vs. Minnetonka, Fri., Nov. 20, 7:30 p.m.
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