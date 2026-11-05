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Shopping
📢 Order Caledonia Winter Warrior gear by Nov. 9
3 days ago
📢 Winter Warrior gear shop open through Nov 9
The Caledonia Warrior Winter Apparel Team Shop is now open so you can stock up on cold‑weather Warrior gear.
Order online here: https://bsnteamsports.com/shop/y8AMNFSKRZ
(They note it may take 8–10 seconds for the site to load.)
The shop closes Monday, November 9 at midnight, so be sure to place your order before then.
Questions about items or ordering? Email Kelly Hansen at kelly_hansen@cps.k12.mn.us.
Don’t miss out—show your Warrior pride this winter!
More Info: Winter Warrior Apparel Order | Caledonia Area Publ...
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