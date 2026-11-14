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Bowling - Oct. 26 - Nov. 3
Monday Men's - Oct. 26 - Teddy Mans - 182, 199, 230 - 611, Steffan Pfaff - 199, 192, 205 - 596, Daniel Mans - 184, 203, 203 - 590, Travis Eye - 189, 151, 234 - 574, Heidi Schultz - 152, 222, 149 - 523, Jacob Gallion - 167, 185, 168 - 520, Mike Pederson - 133, 193, 188 - 514, Harley Sawatzky - 166, 198, 144 - 508, Alice Nickolay - 165, 148, 194 - 507, John Strantz - 167, 142, 189 - 498, Kim Ames - 149, 180, 156 - 485, Chad Ames - 164, 165, 154 - 483, Tom Horsmann - 151, 178, 149 - 478, Jason Gallion - 109, 174, 189 - 472, Arlo Paulson - 155, 142, 173 - 470, Joshua Rappl - 142, 147, 180 - 469, Tim Horsmann - 167, 141, 160 - 468, Mark Pfaff - 135, 147, 180 - 462, Trever Schroeder - 160, 137, 164 - 461, John Kuhn - 136, 167, 144 - 447, Troy Colsrud - 148, 149, 147 - 444, Jeff Smolinski - 185, 140, 119 - 444, Daryl Honnold - 122, 141,154 - 417, Dawn Honnold - 110, 171, 129 - 410, Rick Blomberg - 157, 101, 152 - 410
Wednesday Mixed - Oct. 28 - Jacob Gallion - 172, 163, 235 - 570, Daryl Honnold - 189, 157, 168 - 514, Duane Lauseng - 192, 158, 160 - 510, Jason Gallion - 148, 170, 160 - 478, John Ingrassia - 165, 136, 175 - 476, Heidi Schultz - 121, 166, 150 - 437, Jonna Brehmer - 132, 128, 153 - 413, Laura Segraves - 143, 131, 136 - 410, Jodi Green - 115, 101, 161 - 377, Kathy Carlson - 138, 122, 105 - 365, Jesse Bishop - 109, 112, 143 - 364, Wyatt McPhillips - 114, 126, 124 - 364, Terry Shelstad - 136, 101, 121 - 358, William Mellon Jr - 104, 107, 145 - 356, Pete Magrum - 123, 129, 103 - 355, Abbie Gallion - 130, 115, 109 - 354, Becky Bishop - 107, 121, 122 - 350, Montana Sarazin - 151, 101, 97 - 349, Wayne McPhillips - 125, 81, 106 - 313, Lori Adele - 114, 91, 105 - 310, Kimberly Mellon - 128, 88, 90 - 306
Tuesday 9:15 AM Coffee - Nov. 3 - Diane Olson - 131, 135, 181 - 447, Kim Strantz - 113, 109, 85 - 307, Linda Lease - 202, 124, 148 - 474, Fran Kacon - 95, 105, 89 - 289, Gail Smith - 99, 108, 137 - 344, Kim Ames - 145, 190, 207 - 552, Frank Kacon - 179, 152, 155 - 486, Gary Olson - 233, 194, 219 - 646, Victor Lease - 191, 142, 220 - 553, Tony Bosquez - 219, 244, 134 - 594, Al Boettcher - 232, 99, 175 - 506, John Strantz - 189, 233, 183 - 614, Chuck Smith - 145, 134, 145 - 424, Fred Lane - 117, 109, 158 - 384, Andy Bosquez - 128, 228, 172 - 528, Morris Oslin - 106, 120, 97 - 323, Bob Bergmeier - 112, 108, 89 - 319, Laurie Oslin - 79, 106, 97 - 282, Carolyn Bergmeier - 193, 179, 126 - 498, Nancy Lane - 140, 134, 155 - 429, Clara Kiel - 146, 177, 114 - 437