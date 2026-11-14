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Akhmed Magomedov Hands Alexei Pergande His First Loss At PFL Dubai – Highlights
By Jake Blend,2 days ago
Akhmed Magomedov handed Alexei Pergande his first professional MMA defeat at PFL Dubai on November 14, surviving a second-round knockdown before winning a unanimous decision at Coca-Cola Arena. The lightweight contest lasted the scheduled three rounds and ended with both men still exchanging punches. Tyler Treese’s ringside report listed the...