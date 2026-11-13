📅 McMinnville Library closed for Thanksgiving

The McMinnville Public Library will be closed all day on Thursday, November 26, 2026 (Thanksgiving Day) and Friday, November 27, 2026 (the day after Thanksgiving).

If you need books, movies, or other services, be sure to visit before these dates or plan to come back once the library reopens.

// Biblioteca Pública de McMinnville estará cerrada todo el día el jueves **26 de noviembre de 2026 (Día de Acción de Gracias) y el viernes 27 de noviembre de 2026 (el día después del Día de Acción de Gracias).