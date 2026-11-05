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Recent Maury County Obituaries for November 5, 2026
By Michael Carpenter,7 days ago
This roundup of Maury County obituaries gathers every notice published by Maury County Source from October 30–November 5, 2026. Below you’ll find each name along with the date the obituary was published and a link to the full story.
Tracy Sue Chapman
Published: November 5, 2026 – Read Full Story
Patricia Leah Roberson
Published: November 5, 2026 – Read Full Story
David Keith Demastus
Published: November 5, 2026 – Read Full Story
James Dustin “Dusty” Sharp
Published: November 5, 2026 – Read Full Story
Juanita Irene Polk Russell
Published: November 5, 2026 – Read Full Story
Thomas Anthony Wurth
Published: November 5, 2026 – Read Full Story
Alvin David Riley Sr.
Published: November 5, 2026 – Read Full Story
Wanda Davis Attkisson Andrews
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Roxie Jo Parnell
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Donald Williams
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Robert Allen “Bob” Johnson
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Linda Cochran
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Harriet Ann McNeilly
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Stevenson “Buddy” Riddle
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Travyis James
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Edith Provost Morgan
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Daryl Wayne Winstead
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Jeanette C Ebert
Published: November 4, 2026 – Read Full Story
Helen Kennedy Tindall
Published: November 3, 2026 – Read Full Story
William Ray Ragsdale
Published: November 3, 2026 – Read Full Story
Cecil Scott
Published: November 3, 2026 – Read Full Story
Neva Larie Attkisson
Published: November 3, 2026 – Read Full Story
Linda Haney Marcum
Published: November 3, 2026 – Read Full Story
Jessica Lea O’Connell
Published: November 3, 2026 – Read Full Story
Kinez June Yanone
Published: November 2, 2026 – Read Full Story
Pamela Sue Black
Published: November 2, 2026 – Read Full Story
Gregory T. Menza
Published: November 2, 2026 – Read Full Story
James Kendrick Freeman
Published: November 2, 2026 – Read Full Story
Michael Duane “Duane” Hughes
Published: October 31, 2026 – Read Full Story
Doug Leathers
Published: October 30, 2026 – Read Full Story
James E. Hayden
Published: October 30, 2026 – Read Full Story
Kathleen Gemmell
Published: October 30, 2026 – Read Full Story
For more obituaries and to stay updated on community news, visit Maury County Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.