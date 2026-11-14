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New Bedford
🚧 Today’s SRTA bus trip cancellations for Nov. 13, 2026
13 days ago
🚧 SRTA bus trips canceled today, Nov. 13, in New Bedford & Fall River
Several SRTA bus trips are disrupted today, Friday, November 13, 2026.
New Bedford – affected trips:
- Route 9 Intercity: 12:30 PM OUTBOUND, 1:35 PM INBOUND, 1:00 PM OUTBOUND, 2:05 PM INBOUND
- Route 201: 2:10 PM OUTBOUND, 2:34 PM INBOUND, 3:50 PM OUTBOUND, 4:14 PM INBOUND
- Route 202: 2:55 PM OUTBOUND, 3:22 PM INBOUND, 4:35 PM OUTBOUND, 5:02 PM INBOUND
- Route 204: 3:10 PM OUTBOUND, 3:35 PM OUTBOUND
- Route 210: 1:45 PM OUTBOUND
- Route 211: 2:05 PM OUTBOUND, 2:45 PM INBOUND
- Route 206: 3:15 PM OUTBOUND, 3:32 PM INBOUND
Fall River – affected trips:
- Route 101: 4:10 PM OUTBOUND, 4:30 PM INBOUND
- Route 105: 4:50 PM OUTBOUND, 5:10 PM INBOUND
If you usually ride these trips, plan another time, route, or ride option today.
More Info: Service Disruption Notice for Today, Friday, Novem...
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