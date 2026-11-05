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Cobb County Restaurant Report Card – 11/04/2026
The Georgia Department of Public Health conducted food service inspections in Cobb County on 11/04/2026. The following 5 establishments were inspected.
🔴 Grade U (Failing) = below 70 | 🟠 Grade C = 70–79 | 🟡 Grade B = 80–89 | 🟢 Grade A = 90–100
🟡 Grade B (80–89) — 1 location
WINNWOOD RETIREMENT COMMUNITY — 🟡 82 (Grade B)• Inspected: 11-04-2026 • 100 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064 • (770) 428-6200
🟢 Grade A (90–100) — 4 locations
MONTERREY MEXICAN RESTAURANT — 🟢 91 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 3326 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080 • (678) 738-5437CANOE — 🟢 91 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 4199 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339 • (770) 432-2663SOCIAL KITCHEN — 🟢 96 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 3100 INTERSTATE NORTH CIR SE STE 190 ATLANTA, GA 30339 • (678) 910-5600STERLING ESTATES OF EAST COBB - FOOD — 🟢 100 (Grade A)• Inspected: 11-04-2026 • 4220 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068 • (678) 946-4454
Source: Georgia Environmental Health Food Service Inspection database. Data reflects food service inspections conducted 11/04/2026–11/04/2026.