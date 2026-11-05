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Los Angeles County
Free LA MEHKO Week kickoff event on Nov. 7
7 days ago
LA County will host a free kickoff event for LA MEHKO Week at the Earvin Magic Johnson Community Center on Saturday, November 7, 2026, from 12–3 p.m. Residents can meet MEHKO chefs, connect with local resources, hear from community leaders, and celebrate home-based food entrepreneurs as LA MEHKO Week runs November 9–15, 2026 across Los Angeles County. RSVP here: https://www.mehkoweek.com/kickoff-event
This content is adapted from materials provided by Los Angeles County Department of Public Health
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