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Los Angeles County

Free LA MEHKO Week kickoff event on Nov. 7

7 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=29qup7_1GpeY0xM00

LA County will host a free kickoff event for LA MEHKO Week at the Earvin Magic Johnson Community Center on Saturday, November 7, 2026, from 12–3 p.m. Residents can meet MEHKO chefs, connect with local resources, hear from community leaders, and celebrate home-based food entrepreneurs as LA MEHKO Week runs November 9–15, 2026 across Los Angeles County. RSVP here: https://www.mehkoweek.com/kickoff-event

This content is adapted from materials provided by Los Angeles County Department of Public Health

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