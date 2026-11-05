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NFL

Last day to pre-order Lobo playoff shirts

3 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=4bgcZS_1Gp4QqIA00

Longview ISD fans have until 2026-11-05 at 11:59 p.m. to pre-order official Lobo Football playoff shirts. Playoff tees, crew necks, and hoodies are available to order online: https://lobochamps26.itemorder.com/shop/home/?fbclid=IwY2xjawVZbS1leHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR9K7FnxZcLwRwJhwd7ZYjRzD1hMeZ3OH2AmunfAPlY3alpYKlGrgNPPEcg_5Q_aem_1vVRI9lHeBgnRvTK2QgB0w

This content is adapted from materials provided by Longview ISD

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