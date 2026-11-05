⚠️ Londonderry Drop Off Center closes Nov 21 for season

⚠️ Londonderry Drop Off Center closes Nov 21 for winter

The Londonderry Drop Off Center will close for the season after Saturday, November 21, 2026.

It is planned to re-open in spring 2027, so if you’ve been meaning to drop off items, try to get there by Nov 21.

For more details, contact the Town of Londonderry at (603) 432-1100 x460 or visit londonderrynh.gov.