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Saturday's Scores
By The Associated Press,4 days ago
PREP FOOTBALL=
IHSA Playoffs=
Class 7A=
Quarterfinals=
East St. Louis 65, Prospect 35
Class 6A=
Quarterfinals=
Harlem 45, Notre Dame 41
Nazareth Academy 62, Quincy 21
Wheaton Warrenville South 45, Normal West 20
Class 5A=
Quarterfinals=
Cary-Grove 55, St. Francis 36
Fenwick 14, Wheaton North 7
Providence Catholic 42, Carbondale 8
Sycamore 42, Wauconda 7
Class 4A=
Quarterfinals=
Coal City 42, Rochelle 14
Sacred Heart-Griffin 42, Centralia 14
Class 3A=
Quarterfinals=
IC Catholic 33, Byron 14
St. Joseph-Ogden 49, Mt. Carmel 22
Williamsville 37, Monticello 23
Class 2A=
Quarterfinals=
Frankfort 38, Flora 14
Class 1A=
Quarterfinals=
Brown County 28, Camp Point Central 6
Calhoun 38, Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 16
Heyworth 47, Clifton Central 0
Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/