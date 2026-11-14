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The AP Top 25 Fared
By Sportradar,3 days ago
No. 1 Georgia (8-1) vs. Missouri. Next: at No. 20 South Carolina, Saturday.
No. 2 Utah (9-0) at No. 22 Arizona. Next: at TCU, Saturday.
No. 3 Notre Dame (8-1) vs. Boston College. Next: vs. No. 25 SMU, Saturday.
No. 4 UCLA (10-0) beat Illinois 22-14, Friday. Next: at Michigan, Saturday.
No. 5 Miami (9-1) beat Duke 36-25. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 6 Indiana (8-1) vs. No. 15 Southern Cal. Next: at Washington, Saturday.
No. 7 Alabama (7-2) at Vanderbilt. Next: vs. Chattanooga, Saturday.
No. 8 Texas (7-2) at No. 24 LSU. Next: vs. Arkansas, Saturday.
No. 9 Tennessee (7-2) at Texas A&M. Next: vs. No. 24 LSU, Saturday.
No. 10 Texas Tech (8-1) at Oklahoma St.. Next: at Baylor, Saturday.
No. 11 Wake Forest (9-1) beat No. 25 SMU 49-7. Next: at Georgia Tech, Saturday.
No. 12 BYU (7-2) vs. Baylor. Next: at Kansas, Saturday.
No. 13 Kentucky (7-2) vs. Florida. Next: at Missouri, Saturday.
No. 14 Houston (7-3) lost to Colorado 42-32, Friday. Next: at West Virginia, Saturday.
No. 15 Southern Cal (7-2) at No. 6 Indiana. Next: vs. Maryland, Saturday.
No. 16 Iowa (7-2) vs. Purdue. Next: at Illinois, Saturday.
No. 17 Boise St. (8-1) vs. Oregon St.. Next: vs. San Diego St., Saturday.
No. 18 Oregon (6-3) vs. Michigan. Next: at Michigan St., Friday.
No. 19 Mississippi (6-3) did not play. Next: at Oklahoma, Sunday.
No. 20 South Carolina (6-3) at Arkansas. Next: vs. No. 1 Georgia, Saturday.
No. 21 Ohio St. (7-3) beat Northwestern 28-19. Next: at Nebraska, Saturday.
No. 22 Arizona (7-2) vs. No. 2 Utah. Next: at Kansas St., Saturday.
No. 23 New Mexico (8-1) vs. UNLV. Next: at Wyoming, Friday.
No. 24 LSU (6-3) vs. No. 8 Texas. Next: at No. 9 Tennessee, Saturday.
No. 25 SMU (7-3) lost to No. 11 Wake Forest 49-7. Next: at No. 3 Notre Dame, Saturday.