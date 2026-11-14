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Sports on TV for Sunday, Nov. 15
By The Associated Press,13 days ago
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Nov. 15
AUTO RACING
11 a.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif. (taped)
5 p.m.
FS1 — NHRA: In-N-Out Burger NHRA Finals, In-N-Out Burger Pomona Dragstrip, Pomona, Calif.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
BTN — Boise St. vs. Nebraska, Sioux Falls, S.D.
ESPN — Louisville at Memphis
ESPN2 — Niagara at Iowa St.
2:30 p.m.
NBCSN — Missouri vs. Marquette, Chicago
PEACOCK — Missouri vs. Marquette, Chicago
3 p.m.
ESPN — Baylor vs. Texas, San Antonio
ESPN2 — High Point at Saint Louis
FS1 — Creighton vs. Iowa, Des Moines, Iowa
4 p.m.
CW — San Diego St. vs. New Mexico St., Oceanside, Calif.
4:30 p.m.
NBCSN — New Haven at Penn St.
PEACOCK — New Haven at Penn St.
7 p.m.
NBCSN — Syracuse vs. St. John’s, New York
PEACOCK — Syracuse vs. St. John’s, New York
8 p.m.
BTN — Coastal Carolina at Wisconsin
ESPN2 — Texas St. at UTSA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
SECN — E. Michigan at Kentucky
1 p.m.
ABC — Southern Cal vs. South Carolina, Greenville, S.C.
FS1 — Vanderbilt vs. Iowa, Sioux City, Iowa
2 p.m.
CBSSN — Oklahoma St. at S. Dakota St.
3 p.m.
ACCN — Marshall at Duke
5 p.m.
ACCN — Stetson at Clemson
5:30 p.m.
ESPN — UConn at Louisville
6 p.m.
BTN — Princeton at UCLA
7 p.m.
ACCN — Canisius at Syracuse
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
2 p.m.
ESPNU — Big East Tournament: Akron vs. Georgetown, Championship, Boyds, Md.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Washington vs. Indiana, Championship
4 p.m.
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: North Carolina vs. SMU, Championship, Cary, N.C.
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: Virginia vs. North Carolina, Championship, Cary, N.C.
2:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Texas vs. South Carolina, Championship, Pensacola, Fla.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
ACCN — Duke at North Carolina
8 p.m.
ESPN — Louisville at Pittsburgh
FIGURE SKATING
Noon
NBC — ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, Everett, Wash.
2 p.m.
NBC — ISU Grand Prix of Figure Skating: Skate America, Everett, Wash.
GERMAN LEAGUE BASKETBALL
10:30 a.m.
NBATV — Mitteldeutscher BC vs. Bayern Munich
GOLF
1:30 p.m.
CNBC — LPGA Tour: The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Final Round, Pelican Golf Club, Belleair, Fla.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Austin Championship presented by Compliance Solutions, Final Round, Omni Barton Creek Resort & Spa (Fazio Canyons Course), Austin, Texas
5 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Charles Schwab Cup Championship, Final Round, Phoenix Country Club, Phoenix
6 p.m.
ESPN2 — PGA Jr. League Championship: Final Round, Fields Ranch West, Frisco, Texas
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
IIHF HOCKEY (WOMEN’S)
9 a.m.
NHLN — World Championship: U.S. vs. Finland, Semifinal, Herning, Denmark
1 p.m.
NHLN — World Championship: Canada vs. Sweden, Semifinal, Herning, Denmark
NBA G LEAGUE BASKETBALL
4 p.m.
NBATV — Rio Grande Valley at Texas
NFL FOOTBALL
9:30 a.m.
FOX — New England vs. Detroit, Munich
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Kansas City at Atlanta, Miami at Indianapolis OR Buffalo at N.Y. Jets
FOX — Regional Coverage: Houston at Cleveland, Minnesota at Green Bay, Jacksonville at Tennessee OR Carolina at New Orleans
4:05 p.m.
CBS — Regional Coverage: Seattle at Las Vegas OR L.A. Rams at Arizona
4:25 p.m.
FOX — San Francisco at Dallas
8:20 p.m.
NBC — Pittsburgh at Cincinnati
PEACOCK — Pittsburgh at Cincinnati
NHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — Florida at Dallas
SOCCER (MEN’S)
8:50 a.m.
FS2 — UEFA Nations League Group Stage: Cyprus vs. Montenegro, Group J, Kolossi/Limassol, Cyprus
2:30 p.m.
FS2 — UEFA Nations League Group Stage: France vs. Turkey, Group A, Lyon, France
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF Nations League: Panama vs. Curaçao, Quarterfinal - Leg 2, Panama City
SOCCER (WOMEN’S)
8:55 a.m.
CBSSN — FA Super League: Birmingham City at Aston Villa
11:25 a.m.
CBSSN — FA Super League: London City at Arsenal
3 p.m.
ABC — NWSL Postseason: Kansas City at NJ/NY Gotham FC, Semifinal
TENNIS
5:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
8 a.m.
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Singles Round Robin
Noon
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
3 p.m.
TENNIS CHANNEL — WTA Finals: Indian Wells; Singles & Doubles Finals
5:30 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — ATP Finals: Turin; ATP Finals: Doubles Round Robin
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN — WNBA Draft Lottery 2027