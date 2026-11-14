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The AP Top 25 Fared
By Sportradar,12 days ago
No. 1 Georgia (8-1) did not play. Next: vs. Missouri, Saturday.
No. 2 Utah (9-0) did not play. Next: at No. 22 Arizona, Saturday.
No. 3 Notre Dame (8-1) did not play. Next: vs. Boston College, Saturday.
No. 4 UCLA (10-0) beat Illinois 22-14. Next: at Michigan, Saturday, Nov. 21.
No. 5 Miami (8-1) did not play. Next: vs. Duke, Saturday.
No. 6 Indiana (8-1) did not play. Next: vs. No. 15 Southern Cal, Saturday.
No. 7 Alabama (7-2) did not play. Next: at Vanderbilt, Saturday.
No. 8 Texas (7-2) did not play. Next: at No. 24 LSU, Saturday.
No. 9 Tennessee (7-2) did not play. Next: at Texas A&M, Saturday.
No. 10 Texas Tech (8-1) did not play. Next: at Oklahoma St., Saturday.
No. 11 Wake Forest (8-1) did not play. Next: at No. 25 SMU, Saturday.
No. 12 BYU (7-2) did not play. Next: vs. Baylor, Saturday.
No. 13 Kentucky (7-2) did not play. Next: vs. Florida, Saturday.
No. 14 Houston (7-2) at Colorado. Next: at West Virginia, Saturday, Nov. 21.
No. 15 Southern Cal (7-2) did not play. Next: at No. 6 Indiana, Saturday.
No. 16 Iowa (7-2) did not play. Next: vs. Purdue, Saturday.
No. 17 Boise St. (8-1) did not play. Next: vs. Oregon St., Saturday.
No. 18 Oregon (6-3) did not play. Next: vs. Michigan, Saturday.
No. 19 Mississippi (6-3) did not play. Next: at Oklahoma, Saturday.
No. 20 South Carolina (6-3) did not play. Next: at Arkansas, Saturday.
No. 21 Ohio St. (6-3) did not play. Next: vs. Northwestern, Saturday.
No. 22 Arizona (7-2) did not play. Next: vs. No. 2 Utah, Saturday.
No. 23 New Mexico (8-1) did not play. Next: vs. UNLV, Saturday.
No. 24 LSU (6-3) did not play. Next: vs. No. 8 Texas, Saturday.
No. 25 SMU (7-2) did not play. Next: vs. No. 11 Wake Forest, Saturday.