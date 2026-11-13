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BC-Nikkei 225 Futures
By The Associated Press,11 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 6:30:00 PM Friday, November 13.
Nikkei 225 (Yen) (CME)
500 yen x Nikkei 225 YEN futures price.
ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeThursday's VolumeDec 202661205620006022061065-1551993424153Jan 202761010-195Feb 202761015-200Mar 202761120611206112061185-15522Apr 202761025-440Jun 202761035-200Sep 202761050-200Dec 202761065-200Mar 202861080-200Jun 202861100-195Sep 202861115-195Dec 202861130-195
Estimated volume: 19,936
Thursday's volume: 24,155
Open Interest: 26,944
Open Interest Change: -895