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NFL Injury Report
By The Associated Press,11 days ago
The National Football League injury report, as provided by the league. (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: full participation):
Week 10
Sunday
NEW ENGLAND PATRIOTS vs. DETROIT LIONS at Munich, — NEW ENGLAND: OUT: C Ben Brown (knee), CB Carlton Davis III (knee), RB TreVeyon Henderson (illness). QUESTIONABLE: WR A.J. Brown (ankle/knee), S Kevin Byard (chest), FB Reggie Gilliam (knee), TE Cameron Latu (back), OL Greg Van Roten (hamstring), OL Walter Rouse (concussion protocol), S Brenden Schooler (hamstring), RB Rhamondre Stevenson (knee), CB Charles Woods (hamstring). LIMITED: TE Hunter Henry (foot). FULL: QB Drake Maye (right shoulder), T Morgan Moses (foot). DETROIT: OUT: S Kerby Joseph (knee), C Cade Mays (ankle), CB D.J. Reed (hip). QUESTIONABLE: WR Amon-Ra St. Brown (rib), RB Sione Vaki (ankle). FULL: DB Brian Branch (hip), QB Jared Goff (chest), RB Jacob Saylors (neck/hamstring), EDGE D.J. Wonnum (concussion).
KANSAS CITY CHIEFS at ATLANTA FALCONS — KANSAS CITY: OUT: OL Jaylon Moore (ankle), DT Omarr Norman-Lott (knee), DL Peter Woods (neck). QUESTIONABLE: CB Mansoor Delane (shoulder), RB Jaydn Ott (hamstring), RB Kenneth Walker III. FULL: LB Jeffrey Bassa (hand), QB Justin Fields (neck), DB Jaden Hicks (shoulder), TE Travis Kelce (ankle), QB Patrick Mahomes (knee/right elbow), WR Rashee Rice (knee), WR Xavier Worthy (hamstring). ATLANTA: OUT: WR Zachariah Branch (hamstring). DOUBTFUL: ILB Divine Deablo (forearm). QUESTIONABLE: DT Gervon Dexter Sr. (illness), DE James Pearce Jr. (back), LB Josh Woods (ankle). DNP: LS Liam McCullough (NIR/personal). LIMITED: T Jake Matthews (NIR/rest). FULL: LB Kendal Daniels (Achilles), DE Za’Darius Smith (NIR/rest), OT Jawaan Taylor (NIR/rest), DE Cameron Thomas (groin).
HOUSTON TEXANS at CLEVELAND BROWNS — HOUSTON: OUT: LB Azeez Al-Shaair (NIR/rest/groin/NIR/restpersonal), WR Marvin Harrison Jr. (hamstring), DE Danielle Hunter (hamstring), TE Brevin Jordan (finger/foot), C/G Keylan Rutledge (neck/shoulder). QUESTIONABLE: DE Will Anderson Jr. (ankle), T Trent Brown (illness/wrist), LB Jacob Hummel (groin), RB David Montgomery (groin), CB Jaylin Smith (hamstring), G Wyatt Teller (back/illness). FULL: S Reed Blankenship (concussion/hand), WR Tank Dell (hand/shoulder), T Blake Fisher (thumb), RB Woody Marks (knee), DT Tommy Togiai (elbow/shoulder). CLEVELAND: OUT: FB Michael Burton (calf), S Ronnie Hickman Jr. (concussion). QUESTIONABLE: WR Denzel Boston (toe). LIMITED: S Donovan McMillon (hip), CB Denzel Ward (quad). FULL: T Austin Barber (calf), DT Maliek Collins (elbow), TE Harold Fannin Jr. (groin), T Tytus Howard (knee), C/G Elgton Jenkins (knee), LB Carson Schwesinger (wrist, ankle), LB Quincy Williams (hamstring).
MINNESOTA VIKINGS at GREEN BAY PACKERS — MINNESOTA: OUT: LB Blake Cashman (concussion), TE T.J. Hockenson (wrist/chest), DL Tyrion Ingram-Dawkins (ankle), WR Jauan Jennings (calf), QB Kyler Murray (hamstring). QUESTIONABLE: WR Jordan Addison (thumb), S Josh Metellus (shoulder), OLB Kyle Van Noy (calf). DNP: T Christian Darrisaw (NIR/rest). LIMITED: S Harrison Smith (NIR/rest). FULL: S Theo Jackson (quad), S Jay Ward (knee), QB Carson Wentz (ankle). GREEN BAY: OUT: RB Josh Jacobs (finger), EDGE Micah Parsons (knee/illness), C/G Sean Rhyan (ankle), TE Josh Whyle (concussion). DOUBTFUL: LB Zaire Franklin (shin). QUESTIONABLE: RB Chris Brooks (ankle), S Javon Bullard (ankle/knee), G/T Travis Glover (knee), S Xavier McKinney (foot), WR Skyy Moore (ankle), EDGE Lukas Van Ness (back), G Kevin Zeitler (ankle/triceps). LIMITED: G Aaron Banks (knee/hip), WR Savion Williams (groin). FULL: LB Ty’Ron Hopper (illness), K Trey Smack (right calf).
JACKSONVILLE JAGUARS at TENNESSEE TITANS — JACKSONVILLE: OUT: S Jessie Bates (NIR/rest), DT Jordan Davis (NIR/rest), DE B.J. Green II (forearm). QUESTIONABLE: OL Robert Hainsey (concussion). LIMITED: S Antonio Johnson (ankle), WR Jakobi Meyers (ankle), RB Chris Rodriguez Jr. (hand), RB Bhayshul Tuten (ankle/foot), DE Travon Walker (rib). FULL: OL Ezra Cleveland (knee/ankle), LB Branson Combs (shoulder). TENNESSEE: OUT: LB Cody Barton (concussion), LB Anthony Hill Jr. (neck), CB Jaylon Jones (knee), G Peter Skoronski (hamstring), WR Carnell Tate (shoulder), P Tommy Townsend (left knee/right Achilles). QUESTIONABLE: RB Tyjae Spears (knee). FULL: DL John Franklin-Myers (back), CB Marcus Harris (ankle), T J.C. Latham (finger), RB Tony Pollard (NIR/rest/finger/NIR/rest), S Kevin Winston Jr. (shoulder).
MIAMI DOLPHINS at INDIANAPOLIS COLTS — MIAMI: OUT: C Aaron Brewer (concussion), WR Jared Wayne (quad). DOUBTFUL: WR Chris Bell (knee). QUESTIONABLE: CB Darrell Baker Jr. (knee). LIMITED: LS Tucker Addington (shoulder). FULL: RB Kaytron Allen (quad), EDGE Malik Herring (neck), TE Will Kacmarek (quad/knee), S Michael Taaffe (wrist), S Dante Trader Jr. (shoulder/groin), RB Jaylen Wright (quad). INDIANAPOLIS: OUT: TE Mo Alie-Cox (groin), LB Jaylon Carlies (neck), LB Akeem Davis-Gaither (knee), LS Luke Rhodes (hamstring), DT Jerry Tillery (calf), T Jalen Travis (knee). QUESTIONABLE: DE Arden Key (hamstring), TE Will Mallory (hamstring). FULL: LB C.J. Allen (back), S A.J. Haulcy (ankle), DT Grover Stewart (NIR/rest), RB Jonathan Taylor (NIR/rest), CB Justin Walley (knee), CB Charvarius Ward (NIR/rest).
CAROLINA PANTHERS at NEW ORLEANS SAINTS — CAROLINA: OUT: LB Bobby Okereke (foot). DOUBTFUL: RB Jonathon Brooks (groin), CB Mike Jackson (groin). QUESTIONABLE: OL Brady Christensen (hamstring), CB Will Lee III (hamstring), WR Xavier Legette (knee), OLB Jaelan Phillips (hamstring). FULL: RB Trevor Etienne (ankle), RB Chuba Hubbard (not injury-related/rest), DT Lee Hunter (calf), G Damien Lewis (knee), G Torricelli Simpkins III (ankle). NEW ORLEANS: OUT: RB C.J. Donaldson (shoulder), T Taliese Fuaga (knee), C Erik McCoy (biceps), DL Christen Miller (knee). QUESTIONABLE: CB Martin Emerson (shin), RB Travis Etienne (hamstring). FULL: T Kelvin Banks Jr. (ankle), G David Edwards (knee), TE Noah Fant (back), RB Alvin Kamara (NIR/rest), OL Asim Richards (thumb), CB Quincy Riley (knee).
BUFFALO BILLS at NEW YORK JETS — BUFFALO: DOUBTFUL: T Spencer Brown (ankle). QUESTIONABLE: CB Christian Benford (wrist), DB Sam Franklin Jr. (shoulder), DB Jordan Hancock (hamstring). DNP: ILB Terrel Bernard (vet rest), DL Ed Oliver (vet rest). FULL: C/G Alec Anderson (ankle), T Dion Dawkins (rib), DL Greg Gaines (calf), TE Dalton Kincaid (ankle), C/G Connor McGovern (neck), G Ar’maj Reed-Adams (back/elbow), DL T.J. Sanders (shoulder), WR Tyrell Shavers (knee). NEW YORK: OUT: LB Trevin Wallace (groin). QUESTIONABLE: DB Jarvis Brownlee Jr. (illness), WR Omar Cooper Jr. (ankle), WR Adonai Mitchell (knee), EDGE Joseph Ossai (ankle), S V.J. Payne (back), DL Harrison Phillips (ankle), WR Garrett Wilson (concussion), DB Nahshon Wright (back).
LOS ANGELES RAMS at ARIZONA CARDINALS — LOS ANGELES: OUT: OL Steve Avila (hamstring), TE Terrance Ferguson (ankle/hamstring). QUESTIONABLE: TE Davis Allen (oblique), LS Joe Cardona (ankle), OLB Myles Garrett (knee), S Kam Curl (toe), CB Trent McDuffie (back). DNP: DE Braden Fiske (ankle), OLB Byron Young (NIR/rest), DE Aaron Donald (NIR/rest). LIMITED: TE Tyler HIgbee (illness). FULL: TE Colby Parkinson (ribs), QB Matthew Stafford (right elbow). ARIZONA: OUT: DL Zachary Carter (knee), OL Hjalte Froholdt (concussion), OL Jon Gaines II (ankle). QUESTIONABLE: TE Hunter Long (knee), DL Roy Lopez (toe/ankle), CB Max Melton (knee/hand), DL Darius Robinson (wrist), OL Jayden Williams (knee), S Andrew Wingard (groin). FULL: S Budda Baker (NIR/rest), RB Bam Knight (concussion), OL Isaac Seumalo (NIR/rest), DL Dante Stills (shoulder), OLB Josh Sweat (NIR/rest), ILB Mack Wilson (NIR/rest).
SEATTLE SEAHAWKS at LAS VEGAS RAIDERS — SEATTLE: OUT: T Charles Cross (ankle), QB Sam Darnold (ribs, quadricep), G Quenton Nelson (knee), DT Leonard Williams (stinger). DNP: LB Derick Hall (back). LIMITED: QB Drew Lock (right elbow, oblique). FULL: G Anthony Bradford (knee), LB Uchenna Nwosu (ankle), LB Patrick O’Connell (toe), LB Connor O’Toole (foot), NT Brandon Pili (back), NT Jarran Reed (NIR/personal matter), WR Rashid Shaheed (knee), WR Jaxon Smith-Njigba (NIR/rest). LAS VEGAS: QUESTIONABLE: DT Thomas Booker (ankle), WR Dont'e Thornton (back). FULL C Trey Zuhn (concussion), DT Folorunso Fatukasi (shoulder/back), TE Ian Thomas (ankle).
SAN FRANCISCO 49ERS at DALLAS COWBOYS — SAN FRANCISCO: OUT: WR Mike Evans (Achilles). QUESTIONABLE: CB Renardo Green (back), LB Dre Greenlaw (NIR/rest), CB Nate Hobbs (adductor), DB Deommodore Lenoir (foot), CB Upton Stout (shoulder, neck), DL C.J. West (knee), T Trent Williams (NIR/rest). FULL: RB Christian McCaffrey (NIR/rest), DB Siran Neal (knee, foot), WR Demarcus Robinson (ankle), WR Deebo Samuel Sr. (hamstring). DALLAS: OUT: OLB Donovan Ezeiruaku (ankle), TE Jake Ferguson (knee/ankle), RB Tyler Goodson (ankle/knee), S P.J. Locke (concussion), WR Jonathan Mingo (ankle). DOUBTFUL: S Juanyeh Thomas (hamstring). QUESTIONABLE: CB DaRon Bland (ankle), S Alijah Clark (illness), DT Jonathan Bullard (calf), CB Devin Moore (hip), CB Joey Porter Jr. (ankle). FULL: WR George Pickens (hamstring), WR KaVontae Turpin (ribs), OLB Marist Liufau (forearm), LB DeMarvion Overshown (hamstring/back), TE Luke Schoonmaker (groin), TE Brevyn Spann-Ford (shoulder).
PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: QUESTIONABLE: DT Derrick Harmon (foot). FULL: CB Brandin Echols (hamstring), S DeShon Elliott (ankle), DT Cameron Heyward (NIR/rest), WR Ben Skowronek (calf), DB Doneiko Slaughter (hamstring), TE Darnell Washington (NIR/rest), LB T.J. Watt (NIR/rest). CINCINNATI: OUT: S Kyle Dugger (quadricep). DOUBTFUL: CB Jalen Davis (hamstring), WR Andrei Iosivas (thumb), G Brian Parker II (knee). DNP: DT B.J. Hill (NIR/rest), DT Dexter Lawrence (NIR/rest). LIMITED: DT Jonathan Allen (NIR/rest). FULL: G Dylan Fairchild (pectoral), CB D.J. Turner II (ankle).
Monday
LOS ANGELES CHARGERS at BALTIMORE RAVENS — LOS ANGELES: DNP: OLB Bud Dupree (NIR/rest), WR Ladd McConkey (back), T Trey Pipkins (NIR/personal/knee), G Branson Taylor (ankle), WR Brenen Thompson (hamstring), CB Isas Waxter (ankle), S Kendall Williamson (calf). LIMITED: G Kayode Awosika (fibula), DL Justin Eboigbe (ankle), RB Keaton Mitchell (hip), TE David Njoku (fibula), CB Rodney Shelley (calf). FULL: G Alex Harkey (foot), WR Tre Harris (shoulder), CB Cam Hart (ankle), LB Daiyan Henley (NIR/personal), DB Deane Leonard (concussion), OLB Khalil Mack (NIR/rest), LB Denzel Perryman (pectoral). BALTIMORE: LIMITED: S Jaylinn Hawkins (knee). FULL: WR Rashod Bateman (calf), RB Rasheen Ali (ankle), S Kyle Hamilton (hop), TE Matthew Hibner (hand), RN Adam Randall (neck/hamstring), CN Nate Wiggins (illness), G Vega Ioane (knee/shoulder).