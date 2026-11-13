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Sports
Pacific Northwest Sportswatch Daily Listings
By The Associated Press,10 days ago
Schedule subject to change and/or blackoutsSaturday, November 14COLLEGE BASKETBALL (MEN'S)3:30 p.m.
LSU at Gonzaga — USA
COLLEGE FOOTBALL3:30 p.m.
Michigan at Oregon — FS1, FOX One, Fubo Sports
4:15 p.m.
Washington at Michigan State — BTN
6 p.m.
Oregon State at Boise State — USA
10:30 p.m.
Colorado State at Washington State — CBSSN
Idaho State at Montana — ESPN2
NHL HOCKEY1 p.m.
Seattle at Carolina — NHLN
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.