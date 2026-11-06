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Sports

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

By The Associated Press,

9 days ago

(All times Central)Schedule subject to change and/or blackoutsSaturday, November 7COLLEGE BASKETBALL (MEN'S)2 p.m.

Colgate at Drexel — FloSports

3:30 p.m.

Long Island University at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited

4 p.m.

Lafayette at Saint Joseph's — ESPN Select, ESPN Unlimited

5 p.m.

Old Dominion at Bucknell — ESPN Select, ESPN Unlimited

7:30 p.m.

Central State at Duquesne — ESPN Select, ESPN Unlimited

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)12 p.m.

Loyola Maryland at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited

1 p.m.

Kutztown (PA) at Saint Joseph's — ESPN Select, ESPN Unlimited

2 p.m.

Long Island University at Pittsburgh — ACCNX, ESPN Unlimited

Penn State at Cincinnati — ESPN Select, ESPN Unlimited

Navy at Temple — ESPN Select, ESPN Unlimited

3 p.m.

Bucknell at Brown — ESPN Select, ESPN Unlimited

COLLEGE FOOTBALL12 p.m.

Colgate at Lehigh — ESPN Select, ESPN Unlimited

Robert Morris at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, NEC Front Row, Prime Video (US), Ryz Sports Network

1 p.m.

Fordham at Bucknell — ESPN Select, ESPN Unlimited

Pennsylvania at Cornell — ESPN Select, ESPN Unlimited

Richmond at Villanova — ESPN Select, ESPN Unlimited

Lafayette at William & Mary — ESPN Select, ESPN Unlimited

St. Francis (PA) at Washington & Jefferson — YouTube

3:30 p.m.

Temple at Navy — CBSSN, Fubo Sports

Penn State at Washington — FS1, FOX One, Fubo Sports

COLLEGEICE HOCKEY7:30 p.m.

Robert Morris at Long Island University — FloSports

NHL HOCKEY9 p.m.

Pittsburgh at Los Angeles — ABTV, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited

SOCCER (MEN'S)4 p.m.

MLS: Toronto FC vs. Philadelphia Union — Apple TV

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

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