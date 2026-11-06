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Pennsylvania Sportswatch Daily Listings
By The Associated Press,9 days ago
(All times Central)Schedule subject to change and/or blackoutsSaturday, November 7COLLEGE BASKETBALL (MEN'S)2 p.m.
Colgate at Drexel — FloSports
3:30 p.m.
Long Island University at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited
4 p.m.
Lafayette at Saint Joseph's — ESPN Select, ESPN Unlimited
5 p.m.
Old Dominion at Bucknell — ESPN Select, ESPN Unlimited
7:30 p.m.
Central State at Duquesne — ESPN Select, ESPN Unlimited
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)12 p.m.
Loyola Maryland at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited
1 p.m.
Kutztown (PA) at Saint Joseph's — ESPN Select, ESPN Unlimited
2 p.m.
Long Island University at Pittsburgh — ACCNX, ESPN Unlimited
Penn State at Cincinnati — ESPN Select, ESPN Unlimited
Navy at Temple — ESPN Select, ESPN Unlimited
3 p.m.
Bucknell at Brown — ESPN Select, ESPN Unlimited
COLLEGE FOOTBALL12 p.m.
Colgate at Lehigh — ESPN Select, ESPN Unlimited
Robert Morris at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, NEC Front Row, Prime Video (US), Ryz Sports Network
1 p.m.
Fordham at Bucknell — ESPN Select, ESPN Unlimited
Pennsylvania at Cornell — ESPN Select, ESPN Unlimited
Richmond at Villanova — ESPN Select, ESPN Unlimited
Lafayette at William & Mary — ESPN Select, ESPN Unlimited
St. Francis (PA) at Washington & Jefferson — YouTube
3:30 p.m.
Temple at Navy — CBSSN, Fubo Sports
Penn State at Washington — FS1, FOX One, Fubo Sports
COLLEGEICE HOCKEY7:30 p.m.
Robert Morris at Long Island University — FloSports
NHL HOCKEY9 p.m.
Pittsburgh at Los Angeles — ABTV, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited
SOCCER (MEN'S)4 p.m.
MLS: Toronto FC vs. Philadelphia Union — Apple TV
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.