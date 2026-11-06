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Sports
Michigan Sportswatch Daily Listings
By The Associated Press,9 days ago
(All times Central)Schedule subject to change and/or blackoutsSaturday, November 7COLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)2 p.m.
Michigan State at Toledo — ESPN Select, ESPN Unlimited
COLLEGE FOOTBALL7:30 p.m.
Michigan State at Michigan — NBCS Network, Peacock
COLLEGE SOCCER (MEN'S)6 p.m.
Drake at Western Michigan — ESPN Select, ESPN Unlimited
NHL HOCKEY9 p.m.
Detroit at Colorado — Altitude, DSN, ESPN Select, ESPN Unlimited
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.