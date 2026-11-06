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Sports

Michigan Sportswatch Daily Listings

By The Associated Press,

9 days ago

(All times Central)Schedule subject to change and/or blackoutsSaturday, November 7COLLEGE BASKETBALL (WOMEN'S)2 p.m.

Michigan State at Toledo — ESPN Select, ESPN Unlimited

COLLEGE FOOTBALL7:30 p.m.

Michigan State at Michigan — NBCS Network, Peacock

COLLEGE SOCCER (MEN'S)6 p.m.

Drake at Western Michigan — ESPN Select, ESPN Unlimited

NHL HOCKEY9 p.m.

Detroit at Colorado — Altitude, DSN, ESPN Select, ESPN Unlimited

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

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