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American Football

Thursday's Scores

By The Associated Press,

8 days ago

PREP FOOTBALL=

LaVergne 21, Warren County 14

Oliver Springs 30, Hancock County 8

TSSAA State Playoffs=

Division II=

First Round=

Class 1A=

Providence Christian Academy 35, DCA 14

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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