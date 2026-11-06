The top photos of the week by AP photojournalists

\u003cbody>\u003cdiv>\u003cp>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=1fDVLk_1GoLD5e600" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=1fDVLk_1GoLD5e600" width="1763" height="1175" >\u003c/p>\u003cp>Oct. 30 - Nov. 5, 2026\u003c/p>\u003cp>This photo gallery, curated by photo editor Bridget Jones, highlights some of the most compelling images worldwide published by The Associated Press in the past week.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIHRoZSBMZWFkZXIgVGVsZWdyYW0iLCAiZXZlbnQiOiAibXBfc3Vic2NyaXB0aW9uX2J1dHRvbl9jbGlja19ldmVudCIsICJ1cmwiOiAiaHR0cHM6Ly9hcGcwMi5uZXd6d2FyZS5jb20vc3M3MHYyL2FkYW1zL2NvbW1vbi90ZW1wbGF0ZS5qc3A_c2tpbj1zdmgmaW5pdD1zdGFydCZpbml0RWRpdGlvbj1UTFQiLCAibWVkaWFJZCI6IDE1OTMyNTEsICJ0aXRsZSI6ICJUaGUgdG9wIHBob3RvcyBvZiB0aGUgd2VlayBieSBBUCBwaG90b2pvdXJuYWxpc3RzIn0=" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>