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BC-Nikkei 225 Futures

By The Associated Press,

7 days ago

NEW YORK (AP) — Prices as of 6:30:00 PM Thursday, November 05.

Nikkei 225 (Yen) (CME)

500 yen x Nikkei 225 YEN futures price.

ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's VolumeNov 202657165-5890Dec 202657290573405659057350-578056617Jan 202757175-5890Feb 202757180-5890Mar 202760800608005842557455-58454Apr 2027Jun 202757200-5890Sep 202757215-5890Dec 202757230-5890Mar 202857240-5895Jun 202857255-5900Sep 202857270-5900

Estimated volume: 653

Wednesday's volume: 56,621

Open Interest: 26,450

Open Interest Change: 0

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