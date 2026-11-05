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BC-Nikkei 225 Futures
By The Associated Press,7 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 6:30:00 PM Thursday, November 05.
Nikkei 225 (Yen) (CME)
500 yen x Nikkei 225 YEN futures price.
ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's VolumeNov 202657165-5890Dec 202657290573405659057350-578056617Jan 202757175-5890Feb 202757180-5890Mar 202760800608005842557455-58454Apr 2027Jun 202757200-5890Sep 202757215-5890Dec 202757230-5890Mar 202857240-5895Jun 202857255-5900Sep 202857270-5900
Estimated volume: 653
Wednesday's volume: 56,621
Open Interest: 26,450
Open Interest Change: 0