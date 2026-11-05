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Ohio

Democrat Kristina Knickerbocker wins election to U.S. House in Ohio's 10th Congressional District

By AP,

6 days ago

WASHINGTON (AP) — Democrat Kristina Knickerbocker wins election to U.S. House in Ohio's 10th Congressional District.

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