\u003cdiv>\u003cp>WASHINGTON (AP) — Republican John McGuire wins reelection to U.S. House in Virginia's 5th Congressional District.\u003c/p>\u003cp>\u003cnbtemplate data-content="eyJhcGlLZXkiOiAiZDgxM2Q5Yzg3NTI3N2IzNWU0YzRmZDM0NTAyMjJkNmQiLCAiZGVzY3JpcHRpb24iOiAiU3Vic2NyaWJlIHRvIHRoZSBMZWFkZXIgVGVsZWdyYW0iLCAiZXZlbnQiOiAibXBfc3Vic2NyaXB0aW9uX2J1dHRvbl9jbGlja19ldmVudCIsICJ1cmwiOiAiaHR0cHM6Ly9hcGcwMi5uZXd6d2FyZS5jb20vc3M3MHYyL2FkYW1zL2NvbW1vbi90ZW1wbGF0ZS5qc3A_c2tpbj1zdmgmaW5pdD1zdGFydCZpbml0RWRpdGlvbj1UTFQiLCAibWVkaWFJZCI6IDE1OTMyNTEsICJ0aXRsZSI6ICJSZXB1YmxpY2FuIEpvaG4gTWNHdWlyZSB3aW5zIHJlZWxlY3Rpb24gdG8gVS5TLiBIb3VzZSBpbiBWaXJnaW5pYSdzIDV0aCBDb25ncmVzc2lvbmFsIERpc3RyaWN0In0=" data-id="MediaPlatformAmplitudeButton">\u003c/nbtemplate>\u003c/p>\u003c/div>