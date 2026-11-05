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BC-Merc Table
By The Associated Press,4 days ago
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Mercantile Exchange Thursday:
OpenHighLowSettleChg.CATTLE40,000 lbs.; cents per lb.Dec 26217.78217.83215.60216.70-1.30Feb 27220.75220.75218.85219.90-.93Apr 27223.20223.20221.53222.45-.75Jun 27217.90217.90216.60217.35-.75Aug 27214.30214.30212.95213.58-.83Oct 27212.08212.08211.05211.53-.83Dec 27212.53212.53211.35211.83-.70Feb 28211.63211.90211.53211.90-.68Apr 28211.63211.63211.63211.63-1.20Est. sales 27,088Wed.'s sales 69,855Wed.'s open int 287,475down 944FEEDER CATTLE50,000 lbs.; cents per lb.Nov 26332.00332.00329.55330.05-1.98Jan 27325.75325.90323.18323.98-1.75Mar 27320.70320.83318.48319.35-1.50Apr 27319.20319.23317.15317.98-1.43May 27317.08317.08315.25316.30-1.08Aug 27317.93318.00316.40317.58-.83Sep 27314.60315.50314.60315.35-.83Oct 27312.50312.50312.50312.50-.70Est. sales 7,664Wed.'s sales 23,445Wed.'s open int 61,138down 1,038HOGS,LEAN40,000 lbs.; cents per lb.Dec 2656.8056.8355.2555.68-1.88Feb 2761.6361.6559.9560.15-2.15Apr 2767.7567.8066.1366.43-1.90May 2774.5574.5572.9573.35-1.60Jun 2783.5383.5382.0082.23-1.70Jul 2786.7586.7885.3885.55-1.60Aug 2787.7087.7386.3886.53-1.58Oct 2776.9376.9876.0376.18-1.18Dec 2770.4070.4069.6569.88-1.08Feb 2873.3373.3373.3373.33-1.08Est. sales 36,582Wed.'s sales 76,350Wed.'s open int 324,455up 116