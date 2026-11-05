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Sports on TV for Friday, Nov. 6
By The Associated Press,3 days ago
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Nov. 6
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
11 p.m.
FS2 — AFL Postseason: Carlton at North Melbourne, First Qualifying Final
AUTO RACING
2:30 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Fla.
3:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo
5:30 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Fla.
7 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Championship Race - The Chase, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
ACCN — Northeastern at Virginia
6:30 p.m.
BTN — Valparaiso at Purdue
7 p.m.
ACCN — Wofford at North Carolina
ESPNU — Saint Louis at Missouri
SECN — James Madison at Kentucky
8 p.m.
NBCSN — St. Thomas at Minnesota
PEACOCK — St. Thomas at Minnesota
TNT — UConn vs. Michigan, Boston
TRUTV — UConn vs. Michigan, Boston
8:30 p.m.
BTN — E. Illinois at Iowa
9 p.m.
ACCN — Wagner at Miami
ESPNU — MTSU at Kansas
10:30 p.m.
BTN — North Florida at UCLA
COLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Indiana vs. Northwestern, Semifinal, Columbus, Ohio
3 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Boston College vs. Syracuse, Championship, Chapel Hill, N.C.
4 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Iowa vs. Maryland, Semifinal, Columbus, Ohio
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN — Virginia Tech at SMU
7:30 p.m.
ESPN2 — South Florida at East Carolina
8 p.m.
FOX — Nebraska at Illinois
9 p.m.
CBSSN — New Mexico at Nevada
10:15 p.m.
ESPN — TCU at Arizona
COLLEGE SWIMMING AND DIVING
5 p.m.
ESPNU — College Swimming League: TBD, Championship, Indianapolis
GOLF
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: World Wide Technology Championship, Second Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico
9:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: TOTO Japan Classic, Third Round, Taiheiyo Club Minori Course, Omitama, Ibaraki, Japan
2 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Abu Dhabi Aldar Championship, Third Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, UAE
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
3:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
11:30 p.m.
FS1 — 2026 Melbourne Cup Carnival Champions Day: Flemington Racecourse, Melbourne, Australia
IIHF HOCKEY (WOMEN’S)
9 a.m.
NHLN — World Championship Group Stage: Sweden vs. Canada, Group B, Herning, Denmark
1 p.m.
NHLN — World Championship Group Stage: Switzerland vs. U.S., Group A, Esbjerg, Denmark
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Philadelphia at Cleveland
10 p.m.
PRIME VIDEO — Portland at L.A. Lakers
NBL BASKETBALL
3:30 a.m. (Saturday)
NBATV — Melbourne United vs. Brisbane Bullets
NHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — San Jose at Minnesota
SOCCER (MEN’S)
9:45 a.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al-Hazem
2:45 p.m.
CBSSN — Serie A: Udinese at Venezia
3 p.m.
USA — English Premier League: Coventry City at Everton
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Paris-ATP, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals
1 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — Hong Kong-WTA Semifinals
6 a.m. (Saturday)
TENNIS CHANNEL — Paris-ATP Doubles Semifinal 1