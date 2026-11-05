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NASCAR

Sports on TV for Friday, Nov. 6

By The Associated Press,

3 days ago

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Nov. 6

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

11 p.m.

FS2 — AFL Postseason: Carlton at North Melbourne, First Qualifying Final

AUTO RACING

2:30 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Fla.

3:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo

5:30 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Fla.

7 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Championship Race - The Chase, Homestead-Miami Speedway, Homestead, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

ACCN — Northeastern at Virginia

6:30 p.m.

BTN — Valparaiso at Purdue

7 p.m.

ACCN — Wofford at North Carolina

ESPNU — Saint Louis at Missouri

SECN — James Madison at Kentucky

8 p.m.

NBCSN — St. Thomas at Minnesota

PEACOCK — St. Thomas at Minnesota

TNT — UConn vs. Michigan, Boston

TRUTV — UConn vs. Michigan, Boston

8:30 p.m.

BTN — E. Illinois at Iowa

9 p.m.

ACCN — Wagner at Miami

ESPNU — MTSU at Kansas

10:30 p.m.

BTN — North Florida at UCLA

COLLEGE FIELD HOCKEY

1 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Indiana vs. Northwestern, Semifinal, Columbus, Ohio

3 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Boston College vs. Syracuse, Championship, Chapel Hill, N.C.

4 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Iowa vs. Maryland, Semifinal, Columbus, Ohio

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN — Virginia Tech at SMU

7:30 p.m.

ESPN2 — South Florida at East Carolina

8 p.m.

FOX — Nebraska at Illinois

9 p.m.

CBSSN — New Mexico at Nevada

10:15 p.m.

ESPN — TCU at Arizona

COLLEGE SWIMMING AND DIVING

5 p.m.

ESPNU — College Swimming League: TBD, Championship, Indianapolis

GOLF

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: World Wide Technology Championship, Second Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: TOTO Japan Classic, Third Round, Taiheiyo Club Minori Course, Omitama, Ibaraki, Japan

2 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Abu Dhabi Aldar Championship, Third Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, UAE

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

3:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

11:30 p.m.

FS1 — 2026 Melbourne Cup Carnival Champions Day: Flemington Racecourse, Melbourne, Australia

IIHF HOCKEY (WOMEN’S)

9 a.m.

NHLN — World Championship Group Stage: Sweden vs. Canada, Group B, Herning, Denmark

1 p.m.

NHLN — World Championship Group Stage: Switzerland vs. U.S., Group A, Esbjerg, Denmark

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Philadelphia at Cleveland

10 p.m.

PRIME VIDEO — Portland at L.A. Lakers

NBL BASKETBALL

3:30 a.m. (Saturday)

NBATV — Melbourne United vs. Brisbane Bullets

NHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — San Jose at Minnesota

SOCCER (MEN’S)

9:45 a.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al-Hazem

2:45 p.m.

CBSSN — Serie A: Udinese at Venezia

3 p.m.

USA — English Premier League: Coventry City at Everton

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Paris-ATP, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Quarterfinals

1 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — Hong Kong-WTA Semifinals

6 a.m. (Saturday)

TENNIS CHANNEL — Paris-ATP Doubles Semifinal 1

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