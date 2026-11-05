BC-BOT-Table

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By The Associated Press,3 days ago
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
OpenHighLowLastChg.WHEAT5,000 bu minimum; cents per bushelDec 26633.25641.25632.25635.00+2.25Mar 27640.25648.00639.50642.50+2.75May 27644.75650.75643.00644.75+1.25Jul 27649.00654.25646.50649.00+1.25Sep 27662.00664.50657.50659.50+0.75Dec 27674.00678.75673.25674.50+0.50Est. sales 20,444Wed.'s sales 76,365Wed.'s open int 328,059DOWN 1,315CORN5,000 bu minimum; cents per bushelDec 26445.50447.75442.00442.25-2.00Mar 27459.50461.75456.25456.50-1.75May 27467.75470.00464.75465.00-1.50Jul 27474.75477.25472.25472.25-1.25Sep 27472.25474.25469.75469.75-1.00Dec 27486.25488.75484.50484.75-0.75Mar 28499.00501.50498.50498.50-0.50May 28507.25509.75507.25507.50+1.00Jul 28512.25512.50509.25509.75-0.25Sep 28489.50489.75487.00487.00-1.25Est. sales 129,494Wed.'s sales 416,863Wed.'s open int 1,914,485UP 23,409OATS5,000 bu minimum; cents per bushelDec 26340.00340.00335.50335.75-0.50Mar 27353.75357.00353.75356.00+2.25Est. sales 287Wed.'s sales 769Wed.'s open int 3,777UP 40SOYBEAN5,000 bu minimum; cents per bushelNov 261197.751200.501194.001195.75+2.50Jan 271202.251210.001198.251201.00-1.25Mar 271210.001216.751206.001208.00-2.25May 271219.251226.001215.251216.75-3.00Jul 271227.251233.501222.751224.25-2.75Aug 271215.751221.001210.751212.25-2.75Sep 271191.001195.001185.501187.00-2.50Nov 271187.751193.751184.501185.50-2.75Est. sales 85,650Wed.'s sales 324,722Wed.'s open int 947,038DOWN 2,784SOYBEAN OIL60,000 lbs; cents per lbDec 2663.6063.7162.5762.68-0.85Jan 2763.7563.8962.7862.89-0.85Mar 2764.2264.3963.2663.39-0.83May 2764.7164.7463.6963.81-0.81Jul 2764.9064.9163.8963.98-0.81Aug 2764.3664.3663.7463.84-0.73Sep 2764.1664.1863.5063.60-0.69Oct 2763.9963.9963.2963.29-0.66Dec 2763.8863.8863.1763.19-0.69Jan 2863.7563.7563.5063.67-0.26Mar 2863.5063.5063.5063.50-0.33May 2863.5063.5063.5063.50-0.20Jul 2863.5063.5063.2563.25-0.41Dec 2862.5062.5062.5062.50-0.02Est. sales 86,656Wed.'s sales 227,079Wed.'s open int 602,052UP 12,216SOYBEAN MEAL100 tons; dollars per tonDec 26318.60321.90317.80317.90-0.70Jan 27318.50321.70318.20318.20-0.30Mar 27319.20322.20319.20319.50+0.30May 27322.20324.50321.90322.50+0.60Jul 27326.10328.90326.10326.80+0.70Aug 27326.50328.60326.30327.30+1.00Sep 27325.80327.90325.70326.70+1.00Oct 27325.20326.10324.30325.30+1.30Dec 27327.40329.60327.40328.50+1.10Mar 28329.30329.30329.30329.30+0.30Est. sales 68,552Wed.'s sales 235,588Wed.'s open int 577,046DOWN 3,874