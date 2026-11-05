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BC-US-Foreign Exchange
By The Associated Press,3 days ago
NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
Rates for trades of $1 million minimum.Fgn. currency in US$US$ in fgn. currencyThu.Wed.Thu.Wed.Argentina Peso0.0006470.0006461544.50911547.5156Australian Dollar0.697840.700521.4329311.427347Bahrain Dinar2.5694022.569630.3656720.3771Brazil Real0.1828620.1831235.46565.4578Britain Pound1.345931.34710.742950.74224Canada Dollar0.714910.715431.398681.39758Chile Peso0.001030.00103968.66965.06China Yuan0.149920.1498356.66946.6731Colombia Peso0.0002990.0002963233.583227.00Czech Rep Koruna0.0460990.04620621.686121.592Denmark Krone0.1500210.1502086.664746.6564Dominican Peso0.016160.01616558.20900160.30Egypt Pound0.0185730.01826653.78904454.6882Euro1.121431.122780.891690.89053Hong Kong Dollar0.1274810.1274497.844137.8452Hungary Forint0.0030810.003097324.383322.66India Rupee0.0105790.01061494.500894.2078Indnsia Rupiah0.0000550.00005518087.3018071.50Israel Shekel0.3133440.3169963.189723.15319Japan Yen0.0063270.006312158.043158.38Jordan Dinar1.4054811.4054810.70650.7065Kenya Shilling0.0074650.007455128.90128.93Kuwait Dinar3.2129063.2080510.310180.31031Lebanon Pound0.0000110.00001189500.024589484.2128Malaysia Ringgit0.2469310.2459484.04474.0609Mexico Peso0.0536930.05366918.619818.6033N. Zealand Dollar0.56190.56191.779291.77855Norway Krone0.1076240.1074919.289729.2976Pakistan Rupee0.0035060.003506267.884277267.908985Peru New Sol0.2817950.2813093.3392883.34605Philpins Peso0.015860.01571963.00463.054Poland Zloty0.2551810.2557323.917893.9021Russia Ruble0.012250.01222481.55330181.79251Saudi Arab Riyal0.2583220.2584533.6317153.644515Singapore Dollar0.7826370.7818791.277581.2782So. Africa Rand0.060770.06083316.4513316.4082So. Korea Won0.0007410.0007431349.011337.65Sweden Krona0.1020210.1027399.800379.7304Switzerlnd Franc1.2258131.2234940.815780.81699Taiwan Dollar0.0302920.03040333.00532.851Thailand Baht0.029890.02974433.43633.61Turkey NewLira0.019970.0199950.042450.0148U.A.E. Dirham0.2722190.2722493.67153.6729Ukraine Hryvnia0.0213760.02132944.05668444.167373Uruguay New Peso0.024550.02413239.02578138.95129