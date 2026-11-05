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Business

BC-US Dollar

By The Associated Press,

3 days ago

NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, November 05.

CountriesUS $ChangeBritain.74297.00073Canada1.3983.00072Euro.89176.00123Japan158.059-.321Switzerlnd.81589-.0011

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