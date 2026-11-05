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BC-Sugar Futures
By The Associated Press,3 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, November 05.
Sugar (ICE)
112,000 lbs.- cents per lb.
ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's VolumeMar 2718.5118.8718.3518.833634477482May 2717.9518.2717.8018.251566037665Jul 2717.5817.8617.4417.851264923536Oct 2717.5717.8217.4317.80650711848Mar 2817.9418.1417.8318.1224266111May 2816.9117.1116.8817.0710292480Jul 2816.4416.5816.4316.5311961580Oct 2816.4316.5216.3816.471107806Mar 2916.9116.9116.7816.87685752May 2916.4316.4916.3716.45700526Jul 2916.2216.2816.1516.16219301Oct 2982
Est vol 78,604
Wed.'s vol 163,169
Open int 1,191,088
Open Interest Change -9830