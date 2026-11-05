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Real Estate
BC-Wheat Futures
By The Associated Press,3 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, November 05.
Wheat (SRW)
5,000 bu minimum- cents per bushel
ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's VolumeDec 26599.25605.75596.00600.25+1.753121787289Mar 27610.25616.25607.75611.50+2.001430556625May 27615.25621.25613.00616.50+1.50582128669Jul 27623.00626.50618.50622.00+1.75243112140Sep 27634.50637.00630.00632.75+.755554020Dec 27649.25652.75646.25647.50-.752152363Mar 28663.25664.50659.25663.50+1.5093265
Est vol 54,637
Wed.'s vol 191,371
Open int 533,215
Open Interest Change +2707