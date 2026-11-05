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BC-Copper Futures

By The Associated Press,

3 days ago

NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, November 05.

Copper (COMX)

25,000 lbs.- dollars per lb.

ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's VolumeNov 266.34456.34456.34456.3445-.05855611376Dec 266.41106.46706.34156.3660-.06303059781948Jan 276.44356.49606.42206.4370-.030048714Feb 276.46106.46356.46106.4635-.036017335Mar 276.51256.57006.45056.4810-.0500342412212May 276.58056.62356.52156.5470-.049512543389Jul 276.64606.66506.61906.6190-.04005551278Aug 276.62556.64806.62556.6480-.0405212Sep 276.70506.74006.67606.6760-.0430133353Dec 276.79506.79756.79506.7960-.007018131

Est vol 36,695

Wed.'s vol 101,925

Open int 328,103

Open Interest Change -2897

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