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BC-Copper Futures
By The Associated Press,3 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, November 05.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's VolumeNov 266.34456.34456.34456.3445-.05855611376Dec 266.41106.46706.34156.3660-.06303059781948Jan 276.44356.49606.42206.4370-.030048714Feb 276.46106.46356.46106.4635-.036017335Mar 276.51256.57006.45056.4810-.0500342412212May 276.58056.62356.52156.5470-.049512543389Jul 276.64606.66506.61906.6190-.04005551278Aug 276.62556.64806.62556.6480-.0405212Sep 276.70506.74006.67606.6760-.0430133353Dec 276.79506.79756.79506.7960-.007018131
Est vol 36,695
Wed.'s vol 101,925
Open int 328,103
Open Interest Change -2897