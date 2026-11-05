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Agriculture
BC-Soybean Futures
By The Associated Press,3 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, November 05.
Soybeans (CBOT)
5,000 bu minimum- cents per bushel
ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's VolumeNov 261197.751200.501194.001195.75+2.50411242Jan 271202.251210.001198.251201.00-1.2543103151307Mar 271210.001216.751206.001208.00-2.252187881917May 271219.251226.001215.251216.75-3.00832538784Jul 271227.251233.501222.751224.25-2.75660432568Aug 271215.751221.001210.751212.00-3.009314800Sep 271191.001195.001185.501187.00-2.5010492400Nov 271187.751193.751184.501185.25-3.00345411704
Est vol 85,385
Wed.'s vol 324,722
Open int 947,038
Open Interest Change -2784